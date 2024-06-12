UN調查：以色列犯違反人道罪 與哈瑪斯均犯戰爭罪

聯合國 （UN）一項調查今天得出結論，以色列 在加薩走廊戰爭期間犯下包括「滅絕」在內的違反人道罪。調查中也說，以色列和「哈瑪斯」等巴勒斯坦 武裝團體都犯下戰爭罪。

由獨立調查委員會公布的這項報告，是聯合國首度深入調查去年10月7日爆發的以哈戰爭所得出的成果。

報告寫道，以色列犯下戰爭罪（war crimes）、違反人道罪（crimes against humanity），並違反國際人道法（IHL）和國際人權法（IHRL）。

報告指出：「（以色列）針對加薩平民進行廣泛或有系統的攻擊。」

報告中還說：「委員會認為，（以色列）犯下滅絕、謀殺、針對巴勒斯坦男人和男孩的迫害、強迫遷移、酷刑、不人道及殘忍對待等違反人道罪。」

以色列拒絕接受這項結論，指責聯合國委員會抱持「系統性的反以色列歧視」態度。

法新社根據以色列官方數據進行統計，哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動史無前例的襲擊，一共造成1194人死亡，其中大多數是平民。這次襲擊導致加薩戰爭爆發。

調查委員會發現，在那次襲擊中，哈瑪斯和其他巴勒斯坦武裝團體的軍事部門成員以及巴勒斯坦平民犯下戰爭罪，並違反國際人道法和國際人權法。

聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）於2021年5月成立史無前例的調查委員會，負責調查以色列和巴勒斯坦領土上涉嫌違反國際人道法和國際人權法的行為。