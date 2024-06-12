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蒙古國政府打壓媒體自由 揭弊女記者面臨9項控告

中央社烏蘭巴托12日綜合外電報導

蒙古國當局被批評箝制媒體自由，知名女記者尤娜茨塞格等人因揭露權貴醜聞而受到打壓，甚至官司纏身，蒙古國在新聞自由方面的全球排名隨之一落千丈。

法新社報導，尤娜茨塞格（Naran Unurtsetseg）因揭露佛教寄宿學校性侵事件、軍中暴力醜聞以及挺身對抗國內一些最有權勢人士，成為蒙古國最知名的記者之一。

然而，尤娜茨塞格遭軟禁家中並被禁止工作近200天後，目前正在接受審判。她一共面臨9項控告，包括散播虛假資訊、誹謗、逃稅及竊取國家機密。

尤娜茨塞格在位於蒙古國首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）的家中告訴法新社：「我過去一直認為無罪的人沒有什麼好怕的。」

她繼續說：「然而自從接受調查以來，我經歷的是一場單方面的審訊。他們不想看到能證明我清白及意圖的事實。」

民主的蒙古國長期享有相對寬鬆的言論自由，尤其是與其專制鄰國中國及俄羅斯相比的時候。

蒙古國的媒體環境充滿活力，眾多媒體機構代表各種不同政治光譜，激烈辯論也是司空見慣。

然而，批評者表示蒙古國法治衰退，政府試圖抑制對其貪汙紀錄的批評，近來在這樣的背景下，蒙古國的媒體自由排名一落千丈。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）排名中，蒙古國今年列為第109名，是該國數十年來所獲最低名次，僅高於厄瓜多、印尼與奈及利亞。

批評者指出，反誹謗及「假新聞」法律最近進行修法，相關罪行成為刑事犯罪，賦予當局更大權力懲罰記者。

國家秘密法最近也經過改革，這意味著公布政府外洩文件者可能面臨最高8年的刑期。

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