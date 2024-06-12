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劍指中國 多國軍艦戰機齊聚日本港口

中央社東京12日專電
荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMS Tromp）。（圖／取自荷蘭國防部官網）
荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMS Tromp）。（圖／取自荷蘭國防部官網）

近期荷蘭、印度土耳其海軍軍艦陸續靠泊日本港口。義大利海軍航空母艦卡富爾號（ITS Cavour）預計8月下旬首度靠泊日本港口。此外，德國、法國、西班牙也計畫派戰機到日本，日本媒體指出，「這是劍指中國」。

日本產經新聞報導，土耳其海軍克納樂島號（TCG Kinaliada）護衛艦今天到東京都江東區的東京國際郵輪碼頭靠泊，這是土耳其軍艦時隔9年靠泊日本港口。艦長多安（Serkan Dogan）說，這是深化海軍軍種間合作，共享知識，提升共同因應目前海洋問題能力的寶貴機會。

報導指出，這次土耳其海軍克納樂島號靠泊日本是紀念土耳其與日本建交100週年，以親善交流為目的，但一般認為，艦長所言是劍指中國。

6月10日，荷蘭海軍卓普號（HNLMS Tromp）護衛艦靠泊日本長崎的港口；6月11日，印度海軍什瓦利克號（INS Shivalik）巡防艦靠泊橫須賀港。靠港時皆由日本海上自衛隊迎接。

日本海上自衛隊海上幕僚長酒井良11日在記者會上強調，希望能讓合作發揮至極致，以促使地區穩定化。

配合6至8月由美國海軍主辦的環太平洋軍事演習（RIMPAC），北大西洋公約組織（NATO）成員國的動向趨於明顯。

義大利海軍將派遣搭載F-35B戰機的航空母艦卡富爾號前往太平洋；德國海軍也將派遣護衛艦前往太平洋。

日本海空自衛隊計畫將護衛艦作實質航空母艦化運用，將引進F-35B戰機，日本海上自衛隊可能與北約國家機艦進行聯合演訓。

在空軍方面，德國空軍表示，6至8月將與法國、西班牙空軍一同派遣歐洲戰機（Eurofighter）等共48架戰機，在美國阿拉斯加州、日本、澳洲、印度等，展開多國間演習。

這是首度有多個國家共同派遣戰機到日本。日本航空自衛隊相關人士分析指出，之所以一次有這麼多國的戰機飛來，代表這些國家對地區抱有危機感。

俄羅斯全面侵略烏克蘭之後，北約成員國為提防中國、俄羅斯，對印度太平洋的關切增強。日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀於5月30日在記者會上曾表示，有必要將與志同道合國家建立多層次的合作架構。

日本 土耳其 印度

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