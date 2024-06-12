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G7峰會將登場 聚焦俄國遭凍資產、中國生產過剩

中央社羅馬12日綜合外電報導
義大利即將於13日至15日主辦G7峰會。路透
義大利即將於13日至15日主辦G7峰會。路透

義大利即將於13日至15日主辦七大工業國集團（G7）領袖峰會，為期3天的峰會重點與議程，路透社整理如下。

● 峰會地點

G7峰會將於義大利南部普利亞（Puglia）大區，擁有米其林星級餐廳的高級飯店「博爾戈埃格納齊亞」（Borgo Egnazia）舉行。

東道國義大利第一晚將在附近的布林底希市（Brindisi）設宴為G7領袖洗塵。媒體中心則位於距離峰會舉行地點80公里的巴利（Bari）。

● 與會領袖

G7成員包含美國、日本、加拿大、德國、法國、義大利和英國。歐洲聯盟（EU）由歐盟理事會（European Council）及歐盟執委會（European Commission）主席代表出席，並將參與所有討論。

按照慣例，東道國會邀請外部嘉賓參與部分會議。義大利今年敞開大門，邀請天主教教宗方濟各（Pope Francis）和約旦國王。烏克蘭、印度、巴西、阿根廷、土耳其、阿拉伯聯合大公國、肯亞、阿爾及利亞、突尼西亞和非洲聯盟（African Union）主席國茅利塔尼亞領導人也將與會。

除此之外，聯合國（UN）秘書長、世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（IMF）、非洲發展銀行（AfDB）和經濟合作暨發展組織（OECD）首長也將出席。

● 議程內容

G7峰會將於當地時間明天上午11時開幕，峰會上將討論非洲、氣候變遷和發展問題，隨後議題將轉向中東，接著安排2場討論烏克蘭問題的會議，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將參與第1場的討論。

第2天的會議將包括移民、印太地區和經濟安全問題，下午將與外部夥伴就地中海、能源和非洲問題舉行會談。教宗將主持關於人工智慧（AI）的討論。

● 關注焦點

與會領袖最終能否就利用俄羅斯在西方遭凍結的資產來資助烏克蘭一事達成協議，將成為關注焦點。

美國官員預計G7成員下週將會向中國規模較小的銀行發出嚴厲警告，禁止其協助俄羅斯躲避西方制裁。

更廣泛地說，華府消息人士稱，美國準備要對金融機構和非傳統金融機構實施新的大型制裁，這些單位是為俄羅斯軍方提供「技術和物資管道」的一環。目前尚不清楚其餘G7成員是否會跟隨美國的強硬立場。

最後也將討論中國問題。與會領袖可能會發表聲明，對中國工業產能過剩表達擔憂，並考慮採取額外措施，以創造能與接受大量補貼的中國企業公平競爭的環境。同樣地，美國的意見比一些歐盟國家更加強烈。

對於許多新興市場和開發中國家面臨沉重的債務問題，G7領袖可能會表達他們處理的決心，但目前還不清楚這項承諾的實際意義。

G7 義大利 烏克蘭

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