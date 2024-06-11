輸油管線擴建 捷克2025年停止依賴俄羅斯石油

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）。美聯社

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）說，由於義大利 輸油管線擴建，捷克將在2025年中期結束對俄羅斯石油 的依賴。

布拉格晨報（Prague Morning）報導，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）上週表示，由於義大利跨阿爾卑斯輸油管線（TAL）擴建，捷克將在2025年中期結束對俄羅斯石油的依賴，增加捷克能源的穩定性與獨立性。

TAL自1967年開始營運，由8家石油公司組成，包括捷克國營石油公司梅羅（Mero）、殼牌集團（Shell）、義大利埃尼集團（ENI）與美國埃克森美孚公司（ExxonMobil）。

TAL輸油管線將石油從義大利的里雅斯特港（Trieste）運送到德國南部，接著透過IKL輸油管線運至捷克。預計2025年起，TAL每年將向捷克輸送800萬噸石油，比目前增加一倍。

費亞拉視察石油公司梅羅時表示：「TAL輸油管線的擴建工程已開始，這意味著我們將擺脫60年來對俄羅斯石油的依賴。我們預計最遲在2025年上半年全面啟用。」

根據捷克工貿部的數據，2023年俄羅斯石油占捷克石油進口總量的58%。去年捷克的原油需求為740萬噸，其中一半以上由連接俄羅斯的德魯斯巴輸油管（Druzhba）獲得，其餘則透過TAL供應。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟從2022年12月起禁止運輸俄羅斯石油，但豁免德魯斯巴輸油管線，給予部分成員國依賴俄國石油過渡期。費亞拉說：「我們將儘快取消這項豁免」。