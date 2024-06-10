我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這10個碩士學位 畢業後薪水最高

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

馬克宏政治豪賭解散國會 法國可能再現共治政府難題

中央社巴黎10日綜合外電報導
法國總統馬克宏在歐洲議會選舉慘輸極右派領袖雷朋的政黨後，9日意外做出政治豪賭解散國會，並將在本月稍晚舉行改選。美聯社
法國總統馬克宏在歐洲議會選舉慘輸極右派領袖雷朋的政黨後，9日意外做出政治豪賭解散國會，並將在本月稍晚舉行改選。美聯社

法國總統馬克宏在歐洲議會選舉慘輸極右派領袖雷朋的政黨後，9日意外做出政治豪賭解散國會，並將在本月稍晚舉行改選。這可能讓法國出現怎樣的局勢變化？過往經驗又是如何？

●馬克宏若國會選舉再敗北？

路透報導，馬克宏（Emmanuel Macron）的復興黨（Renaissance）目前是法國國會下議院「國民議會」（National Assembly）最大黨，在所有577席當中握有169席。雷朋（Marine Le Pen）的政黨「國民聯盟」（National Rally）則以88席居最大在野黨位置。

馬克宏突如其然解散國會，也意味最近沒有針對國會改選所做的民調結果可供參考。若從國民聯盟在歐洲議會（European Parliament）選舉大贏來看，法國選民似乎對於移民、犯罪和生活成本等議題感到不滿。

法國國民議會這次改選將分2輪舉行，各落在本月30日和7月7日。若國民聯盟或其他政黨拿下過半的289席，馬克宏便會被迫提名一位對方陣營的人來擔任總理及組閣，形成法國史上也曾出現過的所謂「共治政府」（cohabitation）。

●何謂共治政府？

這個名詞指得是法國的總統和總理來自不同政黨，法國自1958年進入第五共和（Fifth Republic）後有過3次共治政府。依照法國憲法，總統在國防和外交享有領導權，是國家軍隊最高統帥並負責談判國際條約。但在共治政府下，總統僅保有這些權力，而無權訂定內政。

法國最近一次共治政府是在1997年。當時中間偏右派總統席哈克（Jacques Chirac）以為若國會提前改選，將替自己爭取到更強大的多數勢力，因此解散國會，結果卻意外輸給社會黨（Socialist Party）帶頭的左翼聯盟。

此後來自社會黨的喬斯班（Lionel Jospin）擔任了5年法國總理，並在任內通過了一週工時35小時的制度。

●與雷朋的政黨形成共治政府可能會如何？

若國民聯盟以擁有國會過半席次組成政府，就可自由落實其內政計畫。至於總理人選，先前有人討論過，若雷朋2027年當選法國總統，受她提攜的國民聯盟現任黨魁、現年28歲且在螢光幕前上相的巴德拉（Jordan Bardella）可能出任總理。

若在共治政府下，總統與總理總是意見相左，便會讓施政方向產生不確定性，令投資人不安。屆時可由法國公債與較安全公債的殖利率差看出市場氣氛。

雷朋2022年競選法國總統時提出的政綱宣言（manifesto），內容包括優先讓法國公民享有入住社會住宅權利、讓申請庇護者在境外進行相關程序，以及對中產階級家庭和低收入戶取消課徵遺產稅。

儘管在國防和軍事議題上主導權歸法國總統，但總理和內閣也掌握一些話語權。換句話說有可能出現嚴重的意見分歧，情勢發展很大程度要看總統和總理各自行事作風。

馬克宏是堅實的親歐派，雷朋和她的政黨則夢想從歐洲聯盟（EU）內部使其解體。當年席哈克與喬斯班共治時，對於歐盟相關政策由誰主導，兩人間便產生緊張，並雙雙在歐盟峰會期間較量影響力。

法國這回若出現親歐派總統和疑歐派民族主義政黨的共治政府，將會是進入未知境地。

馬克宏 歐盟 殖利率

上一則

馬拉威副總統搭乘軍方飛機失聯 當局展開搜救

延伸閱讀

法國會提前改選 國際奧會主席：不影響巴黎奧運

法國會提前改選 國際奧會主席：不影響巴黎奧運
華郵：馬克宏、蕭茲處境 就像跟「川普運動」奮戰的拜登

華郵：馬克宏、蕭茲處境 就像跟「川普運動」奮戰的拜登
極右派聲勢看漲 馬克宏解散國會提前選舉

極右派聲勢看漲 馬克宏解散國會提前選舉
馬克宏隆重軍禮迎拜登 點凱旋門無名戰士墓之火

馬克宏隆重軍禮迎拜登 點凱旋門無名戰士墓之火

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
近期輝達（NVIDIA）股價屢創新高，市值更一度追過蘋果，引發不少話題。(記者曾吉松／攝影)

10年前砸9000多美元買輝達今飆漲280倍 他狂謝NVDA

2024-06-08 18:35
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
英國知名電視主持人暨健康生活倡議者莫茲里的遺體在希臘尋獲。(歐新社)

倡52斷食法走紅 英國名主持人遊希臘 陳屍山坡

2024-06-09 11:58
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

40歲大叔TOEIC900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

40歲大叔TOEIC900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改
微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金
中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
男童吃糖卡喉無呼吸 南加艾市華人區警員用「神器」救命

男童吃糖卡喉無呼吸 南加艾市華人區警員用「神器」救命