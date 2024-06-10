洗刷洗錢天堂汙名 新加坡多家銀行加強審核富裕客戶

新加坡金管局最近完成對部分涉案銀行的現場稽查，據報導，透過存戶、貸款和其他金融服務和犯罪分子過從甚密的銀行將面臨罰款在內的懲罰性措施。(美聯社)

彭博引述知情人士報導，花旗集團、星展集團等被捲入新加坡 最大洗錢醜聞的銀行，如今開始加強對富裕客戶和潛在客戶的審查，以免再度捲入非法資金流動的是非漩渦。

不願具名的人士透露，多家金融機構私人銀行部門也正接受額外的培訓，加強部門員工辨識不法份子用來掩蓋背景和資金來源的伎倆。

從銀行這些自律行動來看，新加坡金融業者正設法封堵漏洞。中國大陸的犯罪集團透過新加坡至少16家金融機構，洗白超過22.3億美元的網路博奕收入，不僅讓新加坡形象大大蒙塵，也暴露本地和外國銀行及券商在過濾客戶的缺陷。

新加坡金管局最近完成對部分涉案銀行的現場稽查。彭博引述知情人士報導，稽查結束後，透過存戶、貸款 和其他金融服務和犯罪分子過從甚密的銀行將面臨罰款在內的懲罰性措施。

2023年8月洗錢案爆發後，新加坡政府成立一個跨部門委員會，檢討反洗錢制度，並在金融機構、房地產代理和貴金屬交易商等行業加強防範措施。被當局查封的資產有現金、金條、珠寶、汽車以及住宅用和商用物業。10名被告全都認罪，被判處13至17個月的監禁。列入調查的另有17人在逃。

定讞的10人在新加坡16家金融機構有帳戶往來，帳戶存款和投資 總額超過3.7億星元。資金擺最多的銀行有瑞士信貸、花旗集團子公司和大華銀行。

彭博看到花旗集團給財富管理人員的訓練材料中提到，對於來自福建和廣東的客戶或潛在客戶，若不諳英語、但持有土耳其、聖克里斯多福及尼維斯、或萬那杜的「金色」護照者，要加以留意。其他可疑交易，還包括自網路上找不到的香港企業客戶註記為「貸款還款」的大額轉帳。