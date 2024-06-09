烏克蘭難民申請英庇護遇詐騙 住宿贊助成一場空

衛報報導，烏克蘭 難民佐文妮絲卡（Anastasiia Drevynytska）申請英國庇護 計畫遭遇詐騙，飛抵英國才發現事前談好的贊助是一場空，英國內政部 以未符合申請條件限期6月19日出境，一家團圓的夢轉眼破碎。

20歲佐文妮絲卡和一名在英國的烏克蘭男子談好，只要支付一定費用，男子會完成文件申請流程。不料，佐文妮絲卡去年12月飛抵英國發現，男子給的文件是假的，從頭到尾根本沒有申請，自己遭遇詐騙了。

英國政府專案計畫「給烏克蘭人一個家」（Homes for Ukraine）規定，烏克蘭人確定好英國贊助人可提供住宿，即可提供庇護簽證。而佐文妮絲卡的父母已經透過計畫在英國落腳。

英國內政部寬限佐文妮絲卡在6個月內出境，最後日期是6月19日，且回覆佐文妮絲卡沒有行政上訴的權利，同時警告非法滯留英國將面臨罰款、坐牢，以及遣返且不得重回英國

佐文妮絲卡及其父母都非常憂心她回到「隨時有飛彈來襲」的烏克蘭，她更喊冤，「我沒有刻意隱瞞任何文書作業，我來到英國之前根本不知道有任何錯誤。」

對此，英國內政部僅回覆不針對個案評論。