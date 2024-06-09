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歐洲議會右派抬頭 晶片政策料不變 對中國進口恐更強硬

編譯劉忠勇／綜合外電
法國的極右翼政黨在法國的歐盟選舉中成功拿下近4成選票，法國總統馬克宏為此宣布提前國會選舉。(歐新社)
法國的極右翼政黨在法國的歐盟選舉中成功拿下近4成選票，法國總統馬克宏為此宣布提前國會選舉。(歐新社)

歐盟議會選舉初步結果顯示民粹主義和極右派政黨大有斬獲，也將重劃議會政治版圖，未來五年勢必在歐洲政策制定方面扮演更重要的角色，

受此選舉結果影響，加上法國總統馬克宏因選舉挫敗宣布提前舉行法國國會選舉，歐元兌美元周一一度貶值0.3%，跌到一個月來谷底，最近價報1.0774美元。

法國東方匯理銀行（Credit Agricole）外匯主管 Valentin Marinov 指出：「對最近幾周主導匯市對歐元偏多的信心而言，這可以視為一記打擊。」

極右黨團「認同與民主」（ID）黨在這次選舉大有進展，而綠黨/歐洲自由聯盟則流失，如此一來，中間派政黨可能得在720個席次的歐洲議會爭取右派支持。

在過去，歐洲議會由中間派政黨占多數，中間偏右的「歐洲人民黨黨團」（EPP）仍將贏得最多的議次，並保持在議會中的主導地位。不過，EPP領導的中間派聯盟如今可能需要依賴右派「歐洲保守及改革黨團」（ECR）的支持才能通過特定立法。研究機構歐亞集團選前一份報告中指出，ECR有可能扮演「關鍵角色」。

與此同時，ID黨可能會向歐洲議會施壓，要求改變在其他有爭議議題上的立場。

CNBC列出以下可能影響歐盟政策的轉變：

移民

移民問題仍將是新一屆議會政策議程的焦點，右派政黨預料會主張加強邊境控管，對來自歐盟以外國家的移民採取更強硬的態度。

綠色議題

在生活成本危機和經濟成長乏力的壓力之下，氣候政策可能會面臨更大的阻力。

漆咸樓（Chatham House）歐洲計畫研究員 Armida van Rij 指出，落實歐盟的碳中和計畫的綠色新政（Green Deal），如今面臨「真在風險」。歐洲議會已經放寬一些立法以安撫右翼阻力。

烏克蘭和國防

受若干成員國和俄羅斯關係較密切的影響，歐盟對烏克蘭的支持面臨考驗。

花旗分析師寫道：「歐洲有些極右派和極左派政黨和俄羅斯和中國有密切關係，這可能使他們更容易阻撓國防支出。」 他們同時也反對美國在歐洲的影響力，這可能使他們支持歐洲較自主的國防架構。

產業政策

歐盟的產業策略可能生變，在美國緊密盟友和重要貿易夥伴中國之間保持微妙平衡。

風險情報公司Verisk Maplecroft分析師認為，歐盟可能會持續專注高科技和綠色產業，並繼續推動2023年的《歐洲晶片法》和《關鍵原材料法》，同時可能對中國進口產品採取強硬態度。

他們寫道：「新任委員會和議會很可能會持續強化保護主義和介入策略性產業的趨勢，只不過歐盟仍將是一個依賴貿易的開放經濟體。」

歐盟 移民 烏克蘭

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