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日本新制將上路 申請難民3次失敗者可被遣返

中央社東京9日綜合外電報導

日本2023年修正「出入國管理及難民認定法」，明天起，除非有「合理理由」，否則政府可以在難民身分申請結果出爐前，強制遣返申請難民3次遭拒的民眾。

朝日新聞、日本經濟新聞報導，過去的法令規定，難民申請結果出爐之前，官方遣返流程會一律停止。

然而，新措施明天一生效，難民申請被拒第3次之後，若未提供相關資料當作應認定為難民的「合理理由」，官方可強制遣返。而「合理理由」包含母國發生戰亂等原因，提供形式不拘。

日本政府2023年在國會說明，已經收到強制出境通知但拒絕被遣返的外國人增加，於2022年底達4233人，之中有人為避免被驅逐出境而一再重複申請，因此要求修法。

而「出入國管理及難民認定法」修正後也引進「監理措施」。收到強制離境通知的外國人過去原則上待在收容機構，修法後變成一邊在監理人的監督下生活，一邊辦理強制遣返的手續。

而日本官方將每3個月進行一次收容必要性評估，以因應有逃亡之虞的案例。而監理人員也有義務應「入國管理廳」要求報告相關狀況，若失職將受到處罰。

不過新規定生效也引發申請者等人士擔憂「應被保護的難民生命遭受威脅」。

日本已簽署的聯合國「關於難民地位的公約」定義難民為因種族、宗教等原因，有受到迫害之虞而逃離母國的人，並不得被遣返到有迫害風險的國家。不過相較於歐美國家，日本的難民認定率極低，因此受到「難民鎖國」的批評。

而日本相關法令還新設「補充保護對象者」制度，以保護為了逃離戰火，但是不符合公約中所認定的難民者。這項規定適用對象包含逃離家園的烏克蘭人等，已於2023年12月施行。

日本 遣返 烏克蘭

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