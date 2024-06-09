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莫迪就職 槍手伏擊克什米爾印度教朝聖巴士9死33傷

中央社斯利那加9日綜合外電報導

印度警方表示，一部搭載朝聖印度教徒的巴士今天在印度控制的克什米爾遭到疑為好戰分子的槍手伏擊而墜入深谷，造成至少9人喪生、33受傷。

路透報導，就在印度教民族主義派總理莫迪（Narendra Modi）宣誓就職，展開創紀錄的第3個任期同時，傳出這起攻擊消息。

當地雷阿西縣（Reasi）警長夏瑪（Mohita Sharma）指出：「好戰分子展開伏擊，對這部巴士無差別開火。這部巴士墜入峽谷，造成9名朝聖者死亡、33人受傷。」

主要在野黨國大黨（Congress）隨即對當局作出批評。

在野領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）在X平台發文指出：「這起可恥事件是查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）令人憂心的安全情勢真實樣貌。」

巴基斯坦也聲稱對位在喜馬拉雅山區的印控克什米爾擁有主權。自從1989年反印度叛亂爆發以來，當地就陷入動盪不安，已造成數以萬計人喪生。暴力情勢近年來有逐漸縮減的趨勢。

當地針對朝聖印度教徒展開的上一場重大攻擊發生於2017年，當時也是有一部巴士遭到鎖定，造成8人死亡。

警方在聲明中表示，傷者已被送到附近醫院救治，追緝攻擊者的行動已經展開。

印度 喜馬拉雅山

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