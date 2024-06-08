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丹麥總理街頭遇襲 波蘭籍嫌犯遭判12天監禁

中央社哥本哈根8日綜合外電報導
丹麥總理佛瑞德里克森。(美聯社)
丹麥總理佛瑞德里克森。(美聯社)

丹麥警方表示，1名39歲波蘭籍男子昨天在首都哥本哈根（Copenhagen）攻擊該國首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen），導致其頸部受到輕傷，該名男子今天遭判處12天監禁。

路透社報導，這起攻擊事件是於丹麥舉行歐洲議會（European Parliament）選舉的2天前，發生在哥本哈根市中心的廣場，當時該名男子走到總理面前並出手「毆打」她，隨即被維安人員制服。丹麥總理辦公室此後發布聲明稱，佛瑞德里克森「受到驚嚇」，所幸傷勢輕微。

佛瑞德里克森今天表示，「昨天的事件讓我感到悲傷而震驚，但我現在很安全。經歷這起事件後，我需要重拾身心的平靜，我需要和家人在一起，也需要做我自己。」

波蘭國家電台引述波蘭外交部發言人說法報導，「丹麥當局告訴我們，被拘留的嫌犯是1名波蘭公民，他已在丹麥逗留了一段時間。」

哥本哈根警方表示，該名男子被捕後否認違法，但宣稱其行為「並非出於政治動機」。

哥本哈根警方督察莫勒（Trine Moller）也告訴當地媒體，「我們認為這是單一、自發性的行動，目前我們的調查方向並未假設這是一起有預謀、針對總理的攻擊。」

事發之後，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X上發布聲明，譴責這起「與我們所有的信念和奮鬥之事背道而馳的卑鄙行徑」。

歐洲議會選舉本週登場，此前德國各政治派系的政治人物接二連三傳出在工作或競選活動期間遭遇攻擊。

上月15日，斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）在該國中部城鎮漢德洛瓦（Handlova）會見支持者時，遭歹徒近距離開4槍。費佐隨後送醫搶救，經歷2場漫長的手術後，在這起暗殺未遂事件中倖存下來。

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