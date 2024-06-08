馬克宏隆重軍禮迎拜登 點凱旋門無名戰士墓之火

法國總統馬克宏今天在巴黎凱旋門以軍禮歡迎美國總統拜登首次的法國國事訪問。路透

法國總統馬克宏 今天在巴黎凱旋門以軍禮歡迎美國總統拜登 首次的法國國事訪問。兩國元首為無名戰士墓獻花，添加火焰。兩人互動親密，觀禮者向中央社表示能參與儀式是種祝福。

馬克宏（Emmanuel Macron）伉儷今天在巴黎凱旋門舉行隆重軍禮儀式，歡迎正進行5天國事訪問的拜登（Joe Biden）伉儷。拜登5日抵達法國，並與多國元首共同紀念諾曼第登陸80周年。

軍禮歡迎於法國時間中午開始，因維安考量不開放一般民眾，中央社獲得採訪許可，與法、美等多國媒體進場採訪。現場僅有兩座觀禮台，容納近500位軍官、老兵與賓客，美國眾議院前議長裴洛西 （Nancy Pelosi）也現身觀禮台，引發參與者驚呼。

法國陸海空三軍儀隊分兩批於凱旋門兩側列隊，威武的騎兵隊則在正對面的香榭大道上迎接兩國元首座車。

馬克宏伉儷先行抵達，約10分鐘後拜登伉儷座車隊伍緩緩駛進。馬克宏上前熱烈歡迎，拜登一度將手搭在馬克宏肩上，兩人氣氛相當友好親密。

在聆聽軍樂隊演奏兩國國歌後，馬克宏和拜登向前為凱旋門下的無名戰士墓獻上鮮花，並添加地上的永恆火焰。

1921年，凱旋門拱門下方空地設立無名戰士墓，紀念140萬名一戰殉難法軍。1923年11月11日紀念戰爭犧牲者的國殤紀念日，首次點燃墓旁的紀念火焰，從此不滅。

軍隊合唱團唱兩國國歌，氣氛莊嚴且令人動容。接著拜登和馬克宏在兩國軍歌中向凱旋門下的士兵與老兵握手致意。4架戰鬥機從凱旋門上空飛過。

典禮約一小時，兩人搭車離場前向觀禮民眾揮手致意。

職業技術學校校長歐夏（Patrice Hauchard）告訴中央社，能參加這場活動很幸福、很感動，「可不是每天都能迎接美國總統」，他笑著說。

他認為法美兩國關係很穩固，也一直在強化，「甚至在民間，都有各種合作，像我就在推動和美國在餐飲和美酒上的合作。我跟很多人都在法美友誼上努力」。

在美國駐法使館工作的維多利亞（Victoria）告訴記者，能看到法國和美國人民在一起，真的很棒，典禮辦得很好。

她表示兩國關係緊密，「有很多共同點，我們的關係對世界和平很重要」。

也在美國使館工作的荷莉（Holly）則說：「能參與這樣的儀式，看到馬克宏和拜登在美麗的凱旋門前，我感到被祝福。」

講到兩國關係，她強調美法是「最悠久的同盟，無論世界發生什麼事，我們仍保持連結，這是很美好的」。

曾參與阿爾及利亞戰爭的老兵歐莫斯（Michel Olmos）是國際阿爾及利亞老兵聯盟（FIACA）主席。

帶著許多勳章的他哽咽地告訴中央社：「儀式真的很棒，激起很多情緒，讓我想起和同僚的回憶，我戰友的名字也刻在墓上。每次儀式我都參與，也都告訴我自己是最後一次了。」

兩位元首於典禮後在總統府艾里賽宮（Elysee Palace）會晤與工作午餐，下午出席記者會發表共同聲明。晚上將舉行國宴。

預計雙方就將俄烏戰爭、中東衝突、印太合作及貿易問題，特別是美國的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）交換意見。