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日本和多都美神社不堪脫序行為 禁南韓人入內

中央社東京8日綜合外電報導
日本擁有海上鳥居美景的長崎縣對馬市和多都美神社，因為受不了南韓觀光客不聽勸阻的各種脫序行為，已張貼禁止南韓人入內的告示。(截取自ANNnewsCH YouTube)
日本擁有海上鳥居美景的長崎縣對馬市和多都美神社，因為受不了南韓觀光客不聽勸阻的各種脫序行為，已張貼禁止南韓人入內的告示。(截取自ANNnewsCH YouTube)

日本擁有海上鳥居美景的長崎縣對馬市和多都美神社，因為受不了南韓觀光客不聽勸阻的各種脫序行為，已張貼禁止南韓人入內的告示，神社方面表示未來不打算解除這項禁令。

大量外國觀光客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息後陸續回流造訪，日本各地都在面對日趨嚴重的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題。

日本朝日電視台報導，歷史逾千年的和多都美神社，擁有聳立在海中的絕美鳥居，讓神社瀰漫著夢幻氛圍。

由於對馬市距南韓僅約50公里，搭乘高速船約1小時30分就能抵達，讓對馬市成為許多南韓遊客造訪的觀光景點。

不過，和多都美神社過去一段時間也面臨南韓觀光客帶來的各種脫序行為，例如在禁菸的神社內抽菸，而且還隨意亂丟菸蒂。有南韓男性不但不聽神社方面勸阻，更惡言回嗆。

神社境內及道路上都可以看到隨手亂丟的菸蒂，神社方面表示，許多南韓觀光客都會出現脫序行為。過去也曾發生因為南韓觀光客違反相關禮儀造成的糾紛，甚至還有神社相關人員遭暴力相向，驚動警方到場處理。

神社方面為因應上述脫序行為，已在入口處張貼用韓文書寫的「禁止南韓人進入」告示。

神社方面表示，像他們這種小型神社，在接受很多南韓遊客入內後，要針對相關行為進行管理有困難，未來不打算解除禁止南韓人進入的禁令，「服侍神明的我們，會用堅決態度來守護這個場所」。

產經新聞報導，僅禁止南韓人入內的措施，可能被認為有「歧視」之虞。

神社相關人士表示，「或許會被說是歧視，但也沒有辦法」，他們明白並非所有的南韓人都不好，只不過他們沒有餘力聘請保全人員，在跟行政機關商量後決定張貼告示。

除了對馬市的神社，位於京都市的八坂神社，近期同樣受到外國觀光客脫序行為影響，決定停止夜間搖「鈴繩」。

有日本人拍到外國觀光客夜間在八坂神社正殿前亂搖鈴繩，讓神社方面決定從每天下午5時到隔天上午6時，將鈴繩固定在柱子上無法搖動，也就不會發出鈴聲。

另外，在八坂神社附近的知名景點祇園，5月29日起也豎立一塊禁止觀光客進入私有道路的看板，並針對違規者開罰1萬日圓，盼嚇阻外國遊客擅闖等脫序行為。

南韓 觀光 日本

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