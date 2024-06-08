我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia曾瀕死終成AI霸業祕訣 與黃仁勳共事者揭密

谷歌殺妻案凶宅掛牌 賣家經紀：雙方決定

24歲日男獨駕帆船繞地球 改寫高懸30年最年輕紀錄

中央社東京8日綜合外電報導
日本24歲男子木村啓嗣去年10月從兵庫縣出海，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，並於今天下午2時40分平安返日，改寫高懸30年的日本最年輕紀錄。（取材自Instagram）
日本24歲男子木村啓嗣去年10月從兵庫縣出海，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，並於今天下午2時40分平安返日，改寫高懸30年的日本最年輕紀錄。（取材自Instagram）

日本24歲男子木村啓嗣去年10月從兵庫縣出海，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，並於今天下午2時40分平安返日，改寫高懸30年的日本最年輕紀錄。

日本讀賣新聞報導，曾任自衛官的木村2023年10月22日從兵庫縣西宮市的新西宮遊艇碼頭，駕駛長度約12.5公尺的帆船出海。他在整個行程中主要吃船上備妥的食物，航行時所需電力則仰賴太陽能等方式發電。

在航行約5萬2000公里後，木村成功在出海第231天的今天下午2時40分，返回日本和歌山縣外海的終點紀伊水道，改寫1994年3月由現年57歲的海洋冒險家白石康次郎創下的「26歲10個月」日本最年輕紀錄。

木村在抵達終點後立即接受電訪時說，心中滿是喜悅與安心，「沒有什麼比活著回來更好了」。談到能打破日本最年輕紀錄雖然很開心，但想到跟白石創紀錄時代的設備與裝備都截然不同，「我反而更加（對白石先生）充滿敬意」。

正在大西洋參加帆船賽的白石也即時獻上祝賀表示，「（向木村）由衷表達祝賀之意，克服諸多辛苦與困難終於實現夢想，真是太棒了。我希望不光是在帆船界，年輕人都可以盡量挑戰這個世界」。

贊助木村的企業成員今天乘船在紀伊水道迎接木村平安歸來，並鳴放汽笛獻上祝福。

共同社報導，木村原訂2022年就要啟程挑戰新紀錄，但當年因機械故障等原因不得不暫緩出發，並在第二度挑戰後終獲成功。

木村這次把日本「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈最年輕紀錄，從26歲10個月下修約2歲1個月到24歲9個月。

木村是大分縣日出町人，高中時代就曾加入帆船社出賽日本國民體育大會，並在畢業後一度成為海上自衛官，最後進入目前的公司服務，並在公司社長等人支持下完成這次的獨駕帆船挑戰。

日本

上一則

丹麥總理首都遇襲 受輕微揮鞭式創傷

延伸閱讀

岸田文雄恐被逼宮？日本自民黨地方選戰連敗 黨內出現「雜音」

岸田文雄恐被逼宮？日本自民黨地方選戰連敗 黨內出現「雜音」
日本妹在台搭捷運喧鬧吃東西 網友揪1關鍵：露出本性

日本妹在台搭捷運喧鬧吃東西 網友揪1關鍵：露出本性
日本東京大學男女失衡 海報籲正視無意識性別歧視

日本東京大學男女失衡 海報籲正視無意識性別歧視
日本動畫公司GAINAX宣告破產 曾推「新世紀福音戰士」

日本動畫公司GAINAX宣告破產 曾推「新世紀福音戰士」

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
加拿大航空一架客機周三晚起飛後不久引擎著火。(截取自X)

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

2024-06-07 15:41
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00

超人氣

更多 >
4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤

4星座準備轉運 雙魚助人有回報、他們逆風翻盤
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福
空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落

空中驚魂 加拿大航空客機起飛後引擎著火 急降落
長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚

長女娜歐蜜作證回憶一段往事 讓杭特當庭落淚