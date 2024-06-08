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英外相卡麥隆上當 與「烏克蘭前總統」聊視訊 驚覺被惡整

編譯徐榆涵／即時報導
英國前首相、現任外交大臣卡麥隆最近遭到惡作劇，與一名假冒烏克蘭前總統波羅申科的男子聊視訊。圖為卡麥隆5日出席諾曼地登陸80周年紀念活動。（路透）
英國前首相、現任外交大臣卡麥隆最近遭到惡作劇，與一名假冒烏克蘭前總統波羅申科的男子聊視訊。圖為卡麥隆5日出席諾曼地登陸80周年紀念活動。（路透）

英國外交部表示，外交大臣卡麥隆（David Cameron）最近遭到惡作劇，有人來電假冒烏克蘭前總統波羅申科（Petro Poroshenko），讓他信以為真，雙方還進行了短暫的視訊通話，直到發現不對勁後才急忙掛斷。

BBC等報導，英國外交部證實，卡麥隆與自稱是烏克蘭前總統波羅申科的男子互傳了幾條短訊，隨後還進行了一次簡短的視訊通話。

英國外交部表示，視訊時對方畫面看起來就是波羅申科本人，不過對方開始詢問其他英國官員的聯絡方式時，卡麥隆才驚覺不對勁，便立刻結束通話。

英國外交部稱已進行調查並確認這通來電是個騙局，為防止外交大臣的訊息被歪曲利用，並確保其他人意識到該風險，因此決定公開事件細節。

英國外交部發言人亦證實，這通惡作劇電話是「最近幾天」接到的。但未透露來電者身分以及如何能直通卡麥隆辦公室。

波羅申科於2014年至2019年擔任烏克蘭總統，卡麥隆則是在2010年和2016年間擔任英國首相。兩人之間有過多次會面，包含在國際峰會上的交流。

據了解，這也並非卡麥隆第一次被惡作劇，2015年他擔任首相時就曾接到冒充英國監管部門「政府通訊總部」的電話，發現是騙局後就立刻結束通話，宣稱未洩漏任何機密。

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