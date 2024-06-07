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埃及示警：錯過拜登新停火協議 不利戰爭未來發展

中央社開羅7日專電
在加薩走廊南部拉法，境內流離失所的巴勒斯坦人開車帶著財物離開。歐新社
在加薩走廊南部拉法，境內流離失所的巴勒斯坦人開車帶著財物離開。歐新社

針對去年10月在加薩走廊爆發的以哈戰爭，總統拜登日前提出一項全新「三階段停火協議」。埃及呼籲哈瑪斯和以色列積極應對，並警告如果錯過這項協議，將危害未來戰爭解決方案。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及外交部發言人阿布齊德（Ahmed Abu-Zeid）5日發表聲明稱，為早日結束加薩戰爭，以色列和巴勒斯坦雙方都需表現最高度責任感和嚴肅態度。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）自2023年10月爆發戰爭至今，除在2023年11月曾達成短暫停火，並互相釋放部分被扣押人員，之後所有由美國、埃及和卡達協調的多輪停火談判都無進展。

阿布齊德在接受埃及新聞頻道CBC Egypt採訪時表示，各國應向以哈兩方施加壓力，要求其認真看待拜登的新提案，並補充說，此項全面性新提案將可為加薩地區帶來「一線希望」。

阿布齊德警告說：「如果事情朝反方向發展，我們將面臨非常嚴峻的局面。」

拜登三階段停火提案除以哈雙方永久停戰外，並要求以色列在第二階段全面從加薩撤軍，以及要求哈瑪斯釋放所有扣押的以色列士兵和人質，而第三階段重點則是重建加薩。

阿布齊德稱，此提案滿足解決以哈衝突的基本要素，包括交換囚犯俘虜、解決加薩地區人道危機，以及達成永久停火和戰區重建。

阿布齊德進一步說，為使各方都能參與戰後計畫討論，以色列必須先從加薩撤軍和全面停火。停戰後，必須透過明確的和平進程時間表，為巴勒斯坦建國進行規劃，確保以1967年6月4日邊界來建立獨立的巴勒斯坦國，並以東耶路撒冷為首都。

阿布齊德補充說，此建國計畫也應得到聯合國安理會的通過和支持，以反映國際共識。

金字塔報稱，哈瑪斯對此提議表示會積極看待。哈瑪斯官員韓丹（Osama Hamdan）要求調解人確保以色列承諾會永久停火和從加薩撤軍，以做為同意此協議的先決條件。

然而，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則認為，以色列的想法與拜登新提案存在「差距」，並強調，以色列在實現三個戰爭目標之前不會結束戰爭。目標包括摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力。

此外，以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）和財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）威脅稱，如果內唐亞胡接受總統拜登的停火提議，他們將辭職並解散內唐亞胡政府。

法新社和路透都曾報導，此兩名部長近來不斷提倡，將巴勒斯坦人重新安置到加薩以外地區的說法。

埃及官媒開羅新聞（Al-Qahera News）報導，埃及、卡達和美國的代表已在卡達首都杜哈（Doha）舉行會議，針對拜登提案討論加薩停戰談判機制。

據加薩衛生部統計，以色列對加薩地區長達8個月的無情轟炸和進攻，至今已造成3萬6000多名巴勒斯坦人死亡，近8萬3000人受傷。

加薩 以色列 拜登

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