三星電子員工「集體請假」 公司成立55年首次罷工

三星電子員工7日在公司大樓前舉牌抗議。路透

代表韓國科技巨擘三星 電子數以萬計員工的主要工會負責人告訴法新社，三星電子的員工今天展開公司有史以來首次罷工 。

法新社報導，三星電子是全球最大的智慧型手機製造商之一，也是全球少數生產用於生成式人工智慧（AI）的高階記憶體晶片 的公司之一，其中包括美國晶片大廠輝達（NVIDIA）等行業領頭羊的頂級AI硬體。

作為全球最大的記憶體晶片生產商，三星電子管理階層從1月以來一直與工會談判工資問題，但雙方未能縮小分歧。

全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union）主席孫宇穆（Son Woo-mok，音譯）說：「今天以請帶薪假方式進行三星電子的首次罷工，據了解，許多員工都將參加罷工。」

他還說：「很難提供確切的數字，但從我早上在工作場所見到的出勤狀況來看，與平時顯著不同。」

三星電子表示，一直在「努力與工會談判，並將繼續這樣做」。

三星電子在聲明中說：「（罷工）對生產和商業活動沒有影響，6月7日的帶薪休假使用率低於去年6月5日。」

韓聯社報導，這是三星電子於1969年成立以來首度發生罷工。

大約有10名工人今天在三星位在首爾的主要辦公室前抗議，他們高呼：「尊重勞工！我們並不是要6.5%的加薪或是200%的獎金！」