我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

三星電子員工「集體請假」 公司成立55年首次罷工

中央社首爾7日綜合外電報導
三星電子員工7日在公司大樓前舉牌抗議。路透
三星電子員工7日在公司大樓前舉牌抗議。路透

代表韓國科技巨擘三星電子數以萬計員工的主要工會負責人告訴法新社，三星電子的員工今天展開公司有史以來首次罷工

法新社報導，三星電子是全球最大的智慧型手機製造商之一，也是全球少數生產用於生成式人工智慧（AI）的高階記憶體晶片的公司之一，其中包括美國晶片大廠輝達（NVIDIA）等行業領頭羊的頂級AI硬體。

作為全球最大的記憶體晶片生產商，三星電子管理階層從1月以來一直與工會談判工資問題，但雙方未能縮小分歧。

全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union）主席孫宇穆（Son Woo-mok，音譯）說：「今天以請帶薪假方式進行三星電子的首次罷工，據了解，許多員工都將參加罷工。」

他還說：「很難提供確切的數字，但從我早上在工作場所見到的出勤狀況來看，與平時顯著不同。」

三星電子表示，一直在「努力與工會談判，並將繼續這樣做」。

三星電子在聲明中說：「（罷工）對生產和商業活動沒有影響，6月7日的帶薪休假使用率低於去年6月5日。」

韓聯社報導，這是三星電子於1969年成立以來首度發生罷工。

大約有10名工人今天在三星位在首爾的主要辦公室前抗議，他們高呼：「尊重勞工！我們並不是要6.5%的加薪或是200%的獎金！」

三星 罷工 晶片

上一則

反戰聲浪日增 內唐亞胡7/24赴美國會演說

下一則

推動以哈停火計畫 布林肯下周再訪中東

延伸閱讀

雇員罷工 加大要求法官阻止

雇員罷工 加大要求法官阻止
加大雇員罷工擴大 籲州府制止

加大雇員罷工擴大 籲州府制止
工會喊罷工 三星半導體新主管促員工合力打拚

工會喊罷工 三星半導體新主管促員工合力打拚
三星最大工會發動罷工別有目的？員工之間互相猜忌

三星最大工會發動罷工別有目的？員工之間互相猜忌

熱門新聞

一名中國男子上前與鋼琴家卡瓦納交涉。(擷自YouTube@Dr K Boogie Woogie)

倫敦車站中國人再嗆鋼琴家？結局大翻轉 握手大笑收場

2024-06-06 16:56
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
一位媽媽帶著嬰孩從加拿大飛9個小時見祖父母，網友都深受感動。（取材自TikTok）

加母帶嫩嬰飛英國突探祖父母 親情惹哭一票網友

2024-06-03 02:00
英國凱特王妃（Kate Middleton）在3月宣布罹癌之前，過去常和夫婿威廉王子一起執行王室公務。（取材自Instagram）

凱特妃養病 威廉陪伴上街購物 買了巧克力

2024-06-01 02:21

超人氣

更多 >
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機

冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機
像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…