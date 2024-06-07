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反戰聲浪日增 內唐亞胡7/24赴美國會演說

中央社華盛頓6日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡將於7月24日前來華府赴國會發表演說。歐新社
以色列總理內唐亞胡將於7月24日前來華府赴國會發表演說。歐新社

國會參眾兩院共和黨領袖今天說，以色列總理內唐亞胡將於7月24日前來華府赴國會發表演說，就以色列在加薩走廊對巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯的作戰「呈現事實」。

路透報導，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）和聯邦參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）發布聲明表示，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將赴兩院聯席會議發表演說。

內唐亞胡則透過聲明說：「我有幸代表以色列赴美國國會兩院，就我們對抗想要殲滅我們的人而進行的正義之戰，向美國人民的代表和全世界呈現事實，這讓我非常感動。」

內唐亞胡訪問華府時機，正值他與總統拜登（Joe Biden）的關係出現緊張。拜登原本對於以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對哈瑪斯（Hamas）開戰一事予以支持，但他近來對以色列的戰術轉為較多批評，並暫停向以方運交一些炸彈。

內唐亞胡此行是否會見拜登，暫不得而知。

拜登挺以色列儼然已成為他在11月總統大選之前的政治負擔。這場戰爭已導致數以千計加薩平民喪命，令一些民主黨人和選民高度不滿。

以色列 拜登 加薩

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