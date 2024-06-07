大馬零售連鎖協會：中資蠶食鯨吞擠壓中小企業

馬來西亞零售連鎖協會署理會長劉明（圖）說，大馬遭受內外夾擊，不僅有政客攪局，更面臨中資的擠壓讓中小企業面臨雙重打擊，中資如同「蝗蟲經濟」肆無忌憚蠶食大馬中小企業。中央社

馬來西亞零售連鎖協會署理會長劉明今天說，大馬遭受內外夾擊，不僅有政客攪局，也面臨中資的擠壓讓中小企業面臨雙重打擊，如同「蝗蟲經濟」般蠶食鯨吞大馬中小企業。

大馬媒體報導，馬來西亞有逾100萬家中小型企業，占全國企業總數90%以上，每年為大馬貢獻國內生產毛額（GDP）近40%，是經濟發展重要命脈。

根據馬來西亞中小企業協會數據，疫情 前中小企業平均每年增加4.9%，如以2020年為例，服務業占中小企業比率達85.5%，營造業占7.4%，農業占5.1%，製造業占1.7%，其它為礦業與採石業。

不過，大馬中小企業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中受嚴重衝擊，當時約有10%至15%微型與中小企業因周轉不靈暫時歇業或倒閉，使原本擔任經濟發展火車頭的他們受重挫，而中國企業大舉進軍大馬採取的廉價策略，則讓中小企業無以為繼。

大馬零售連鎖協會（MRCA）署理會長（Deputy President）劉明接受中央社專訪，說明大馬目前面臨的內憂外患。

劉明首先提及，大馬內憂議題在於政客攪局與抵制風潮。他說，以巴衝突去年10月爆發以來，大馬民間因支持巴勒斯坦抵制風潮不斷，動輒把抵制當作武器，讓多元種族的大馬其他族群一時草木皆兵，甚至連買個漢堡或喝杯咖啡 都擔心被「嗆聲」，連帶導致市場買氣受嚴重衝擊。

他認為，「阿拉襪事件」即為一例。位於雙威鎮（Bandar Sunway）的KK超商 3月出售帶有「阿拉」字眼的Miranosock品牌襪子遭舉發，這起事件在穆斯林社群間引發軒然大波，KK超商也緊急滅火召開記者會道歉，在超商門外設置電子螢幕看板，發表道歉與解釋聲明，除提及下架爭議產品，也說明要維護大馬多元種族與宗教和諧。

當時巫統青年團（Umno Youth）團長阿克馬（Muhamad Akmal Saleh）透過社群媒體臉書（Facebook）持續發文，要求繼續抵制KK超市，強調要狠狠教訓貶低宗教與種族議題的人。

在外患方面，劉明以明末吳三桂引清兵入山海關為例，說明大馬政府大開方便之門，讓中國企業將所謂的內捲化帶入大馬，「外患」讓大馬的中小企業難以生存，這種現象在疫情後特別明顯。

他認為，如今大馬的消費市場，不論實體或網路購物平台都充斥來自中國的大量廉價商品，這些商品不僅隨手可得，價格更被壓低到難以置信程度。中國商品出口的「洪流」讓國外部分行業競爭對手難以招架。

劉明受訪指出，中國商品打的是廉價戰策略，這是目前大馬零售業者實際碰到的狀況，雖然難有量化數字，都是近年來商戰中的實際經歷。令人遺憾的是，辛苦設計的產品很容易被抄襲和複製，這些所謂的中國廉價商品不具任何創新和品質，但山寨版價格竟比原創商品價格便宜一半以上。

劉明說：「馬來西亞的中小企業就是其中的『受害者』。中國過剩產能帶給大馬的傷害是不容小覷，也可能對整體世界經濟帶來災難性的後果。」

他說，目前大馬開放對中國旅客免簽證，但在人口僅3200萬的馬來西亞，每天竟有無數中國人藉由免簽機會進入大馬共同競逐這個「本來就擁擠的賽道」，大馬在2009年開放外國人赴大馬經商、甚至能擁有100%股權，幾乎所有的行業都對外開放，如此門戶洞開，對經濟蕭條的中國業者來說無疑是一個天大喜訊。

劉明並質疑，如果中國將他們那一套做法在馬來西亞的消費市場完全複製，大馬眾多的中小企業將如何因應。有友人提及中國業者財大氣粗，進入市場第一步是削價競爭，先把對手打垮，也有人說「中國人是來屠城的」。

他說，大馬政府如今再開方便之門，除給予免簽外，這些中國業者也擁有100%股權，大馬對中國來說在飛行距離上只有4小時航程，部分中國業者或許會在商業策略上將大馬視為如同中國一省來經營。

因此，他認為，大馬政府對外資進入大馬市場要有所篩選，不能大開城門，如同吳三桂引清兵入關，大馬政府要支持中小企業生存，而非鼓勵外來者和本地企業競爭。

劉明強調，當歐美各國都不斷對中國建構防火牆，各國保護主義方興未艾已成趨勢，大馬卻大方地讓「蝗蟲經濟」肆無忌憚蠶食大馬的中小企業。

他說，大馬的中小企業情何以堪。