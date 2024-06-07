缺席諾曼第登陸國際紀念活動遭砲轟 英相蘇納克道歉

昨天是諾曼第登陸（D-Day）80周年紀念日，在登陸地點法國的諾曼地（Normandy）地區有數場紀念活動。但蘇納克（Rishi Sunak，左）參加完英國舉辦的活動後便提前返國，為了接受一場英國電視台訪問。美聯社

英國首相蘇納克昨天缺席在法國一場重要的二戰諾曼第登陸紀念活動，錯過與美國總統拜登 、烏克蘭 總統澤倫斯基 等多國領袖同台機會，因而遭到英國朝野人士抨擊，他今天發文道歉。

法新社報導，昨天是諾曼第登陸（D-Day）80周年紀念日，在登陸地點法國的諾曼地（Normandy）地區有數場紀念活動。但蘇納克（Rishi Sunak）參加完英國舉辦的活動後便提前返國，為了接受一場英國電視台訪問。

蘇納克因此錯過在奧瑪哈海灘（Omaha Beach）舉行的當天最重要國際紀念典禮，出席者有法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和拜登（Joe Biden）、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等國家領袖。蘇納克指派英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）代為出席。

英國在野政治人物指責蘇納克的行為「完全怠忽職守」，他也遭到自家保守黨（Conservative）官員批評。蘇納克近日做出政治豪賭、提前於7月4日舉行國會大選，但保守黨支持度持續萎靡不振，外界普遍預期將丟失政權，最新這起事件讓蘇納克踉蹌的競選步伐再遭受自作自受打擊。

蘇納克的最大競選對手、工黨（Labour）黨魁施凱爾（Keir Starmer）昨天除了留下來參加在奧瑪哈海灘的紀念活動，還被拍攝到與澤倫斯基會晤。施凱爾在社群媒體平台X發文表示，他告訴澤倫斯基，若他如預期當選下一位英國首相，英國對烏克蘭的支持不會改變。

英國較小在野黨自由民主黨（Liberal Democrats）黨魁戴維（Ed Davey）則指蘇納克令英國首相一職「受到恥辱」，也讓英國全體國人「失望」。

蘇納克今天在X發文寫道：「在諾曼第舉行的英國活動結束後，我返回英國。經過仔細思考後，（我認為）沒在法國停留久一點是個錯誤，我為此道歉。」