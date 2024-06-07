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蘇丹驚傳屠村 準軍事團體攻擊逾百人喪命

中央社開羅／杜拜6日綜合外電報導
聯合國駐蘇丹最高官員6日呼籲，針對哲吉拉州瓦德努爾村（Wad Alnoura）這起攻擊展開調查。美聯社
聯合國駐蘇丹最高官員6日呼籲，針對哲吉拉州瓦德努爾村（Wad Alnoura）這起攻擊展開調查。美聯社

蘇丹準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）5日攻擊一座村莊，民運人士表示有逾百人因此喪命。蘇丹軍方今天表示，將予以「嚴厲反擊」。

綜合路透與法新社報導，自從去年12月掌控中部農業州哲吉拉（Gezira）首府瓦德馬達尼（Wad Madani）後，快速支援部隊士兵對該州各地的小村莊接連展開數十次攻擊，這是規模最大的一次。

當地活動人士指控政府軍5日沒有回應他們的求助後，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）才發表前述聲明。

聯合國駐蘇丹最高官員6日呼籲，針對哲吉拉州瓦德努爾村（Wad Alnoura）這起攻擊展開調查。

瓦德馬達尼抵抗委員會（Wad Madani Resistance Committee）上傳社群網站的照片顯示，有數十具用白布包裹的遇害者遺體即將下葬。聯合國蘇丹人道主義協調員恩奎塔－沙拉米（Clementine Nkweta-Salami）引用照片發布聲明說：「即使以蘇丹衝突的慘況做為衡量標準，瓦德努爾村出現的圖像都令人為之心碎。」

一直在追蹤這類攻擊的瓦德馬達尼抵抗委員會6日表示，瓦德努爾村有104人遇害、數百人受傷，並表示快速支援部隊正朝向其他村莊而去。

瓦德馬達尼抵抗委員會5日晚間發聲明指出：「遭快速支援部隊兩度攻擊後，瓦德努爾村…5日經歷種族滅絕。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）發表聲明說：「哲吉拉州瓦德努爾村發生的攻擊據報是快速支援部隊6月5日所為，據悉已造成逾百人死亡，秘書長對此予以強烈譴責。」聲明並呼籲蘇丹交戰各方不要發動傷及平民的攻擊。

聯合國 社群網站

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