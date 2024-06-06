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華府官員透露：俄軍今夏將在加勒比海軍演

中央社華盛頓5日綜合外電報導
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。 新華社
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。 新華社

一位不願具名的美國高層官員今天透露，俄羅斯計畫今夏調度戰艦駛進加勒比海地區，這是俄國海軍操演的項目之一，其他的演訓可能還包括中停古巴整補，並打算停靠委內瑞拉。

綜合路透社與美聯社報導，上述官員告訴為數不多的記者，俄軍軍演調度為數不多的機艦，此舉華府並未視為構成威脅，不過美國海軍將嚴密監控。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美俄緊張加劇。這位官員指出，因美國軍援烏克蘭，俄羅斯海軍的戰備已經升高；「這項軍演可說是展示，俄國海軍仍具備相當規模可向全球投射的戰力」。

這位官員說，美國多位官員已就此事於5月30日在國會山莊（Capitol Hill）向有關的國會議員簡報；「這是俄軍常規軍演之一，我們預料今夏俄羅斯將在美國周遭實施高強度的海空軍演，而這一系列演習將於今秋全球俄羅斯海軍軍演達到高峰」。

他表示：「我們預料俄軍將臨時調派戰艦駛向加勒比海地區，並且這些艦艇將可能中停古巴整補、甚至是停靠委內瑞拉。俄羅斯也可能在演習區域部署戰機，或調派戰機飛越加勒比海。」

這並非是俄軍首度調派艦艇至加勒比海地區。不過，這項軍演即將展開之際，日前俄國總統普亭（Vladimir Putin）已聲稱，莫斯科可能在全球各地採取「不對稱作戰策略」，以因應美國總統拜登（Joe Biden）的決策；拜登同意烏克蘭可使用美方援助的軍備襲擊俄羅斯領土，以保衛烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）。

美國官員表示，俄羅斯並未向美國照會即將展開的軍演，但美國海軍已跟監俄軍艦艇的動向，預料今年整個夏天俄軍艦艇都將出沒於加勒比海地區，並且這項軍演告一段落後，俄軍隨即可能還將展開類似的演習。

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