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普亭警告：不排除動用核武 也可能向他國供應武器攻擊西方

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭5日接受外國媒體訪問時談及俄烏戰事。(路透)
俄羅斯總統普亭5日接受外國媒體訪問時談及俄烏戰事。(路透)

俄羅斯總統普亭5日接受外國媒體訪問時談及俄烏戰事，除抨擊西方向烏克蘭提供遠程武器外，也警告當國家領土或主權受威脅時，不排除動用核武，並可能向其他國家提供遠程武器，攻擊西方目標。

路透、半島電視台報導，普亭5日在聖彼得堡出席國際經濟論壇時，親自與路透、美聯社等多名國際新聞機構的高層人員會面逾3小時，是俄羅斯出兵烏克蘭以來首次。

當被問及核戰風險時，普亭指西方國家假設俄羅斯永遠不會使用核武是錯誤的，強調當國家領土完整或主權受到威脅時，可以動用一切手段應對，包括核武器。

普亭並駁斥西方指控俄羅斯動用核武的說法，稱美國是唯一在戰爭中使用核武的國家。他指的是美國1945年在廣島和長崎投下原子彈。

對於西方國家日前同意烏克蘭使用他們的部份武器，攻擊俄羅斯境內目標，普亭警告將會使戰事嚴重升級，稱這些國家直接介入與俄羅斯的戰事。

其中他特別提到，如果針對俄羅斯使用射程達到300公里的美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），以及英國「暴風影」巡弋飛彈等遠程武器，莫斯科將會做出「更強硬回應」，揚言將改進該國防空系統並摧毀它們。

普亭指出，如果有人運送武器到戰區以攻擊俄羅斯或製造麻煩，俄方亦有權在不同地方做出部署，針對這些國家的敏感設施進行打擊。

此外，普亭也藉此機會消除外界對俄羅斯可能攻擊北約的擔憂。他形容這是一派胡言、愚蠢和瘋狂的說法，警告不要把俄羅斯視為敵人，否則只會傷害自己。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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