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德警遇襲殉職後 再傳極右翼政治人物遭持刀攻擊

中央社柏林5日綜合外電報導

右翼德國另類選擇黨和警方今天表示，一名該黨籍的地方候選人遭到持刀攻擊而受傷。這是繼日前一名警察遭持刀攻擊而殉職後，西南部曼罕巿發生的第2起類似事件。

路透報導，德國另類選擇黨（AfD）指出，黨員科赫（Heinrich Koch）與在曼罕巿（Mannheim）一處廣場附近撕下競選海報的嫌犯對抗時，遭對方持刀攻擊。警方表示，有明顯精神疾病跡象的25歲嫌犯遭到拘留，已被送到精神病院。

曼罕巿5月31日一場反伊斯蘭示威遭人持刀攻擊，造成一名警察殉職。值此激烈選戰期間，不同黨派政治人物遇襲和遭侵犯事件激增。

德國另類選擇黨表示，科赫頭部需要進行縫合治療，腹部也被劃了一刀，所幸沒有生命危險。

該黨想要將這起攻擊描繪成左翼極端主義分子對德國另類選擇黨員的針對性作為。不過警方表示，沒有確鑿證據顯示嫌犯知道攻擊對象是該黨人士。

包括巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）在內數個地區將於歐洲議會（European Parliament）選舉同一天的9日舉行地方選舉。曼罕為巴登符騰堡邦第2大城。

據政府統計，自從2019年以來，德國政治人物遭到言語和身體攻擊情況有倍增趨勢。

5月31日那起持刀攻擊是25歲阿富汗裔人士所為，事件還造成6人重傷，引發在移民議題上採取強硬立場的呼聲。

德國 阿富汗 移民

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