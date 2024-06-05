我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

一洲焦點／拜登挑戰一大堆、無證客新規、杭特受審

歐盟大選後可能更右傾 如何應對極右派成關鍵

中央社布魯塞爾5日綜合外電報導
歐洲議會選舉本周登場，預料選後極右派勢力將大增，中間派也將右傾。（路透）
歐洲議會選舉本周登場，預料選後極右派勢力將大增，中間派也將右傾。（路透）

歐洲議會選舉本周登場，預料選後極右派勢力將大增，中間派也將右傾。包括歐盟執委會主席范德賴恩在內，許多人都在思考：要如何應對極右派？應不應該相信他們？

美聯社報導，自5年前的歐洲議會（European Parliament）選舉落幕以來，民粹、極右、極端主義政黨已領導3個歐洲聯盟（EU）成員國政府，另外還加入數個國家的執政聯盟。如今民調更顯示他們在歐盟各地支持度大增，情況前所未見。

因此，歐盟政治立場很可能在選後向右傾斜，大量民調結果與政治觀察家都同意此說。

獨立智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）高級研究員狄梅齊茲（Maria Demertzis）表示，「（歐盟）一定會向右轉，問題是幅度有多大」；倘若極右派真的成為歐洲議會第2大勢力，未來歐盟如何治理、誰來治理，將值得觀察。

極右派在阻擋移民、嘲弄氣候變遷因應措施、維護保守家庭價值等議題上態度團結一致，但其內部也存在重大分歧。例如針對俄烏戰爭，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）支持西方，與匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）態度相左，其他領導人立場則曖昧不明。

目前民粹主義及極右派政黨在歐洲議會分裂成2個黨團：法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）所屬的「認同與民主黨團」（Identity and Democracy），以及梅洛尼所屬的「歐洲保守及改革黨團」（European Conservatives and Reformists）。

目前並不清楚極右及民粹主義政黨選後將如何籌組新黨團。

對部分極右派來說，眼前的首要任務是「登上大雅之堂」，並獲得菁英階層的認可，畢竟瑪琳．雷朋可能投入2027年法國總統大選，而梅洛尼早就登上義大利總理大位。

梅洛尼領導義大利近2年來，成功消除外界初期的擔憂。她在歐盟峰會上證明自己值得信賴，願意為達成協議而努力，甚至還會在重要討論時約束奧班。

儘管梅洛尼在國內挨批不當對待不符合保守家庭價值的族群，又遭控限制新聞自由，但歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等領袖都選擇掩蓋這類抱怨。

此外，親商自由派及綠黨預料將在選後丟失席次，因此隸屬歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）的范德賴恩與其顧及即將卸任盟友的反對，她更希望保留納入梅洛尼的結盟選項。更何況范德賴恩若要拿下第2個5年主席任期，還需要720席歐洲議員的361人力挺。

歐盟 梅洛尼 義大利

上一則

印度執政聯盟大選慘勝 莫迪與盟友會談

延伸閱讀

歐盟調查中國電動車非法補貼 考慮徵收針對性關稅

歐盟調查中國電動車非法補貼 考慮徵收針對性關稅
歐盟發起反補貼調查 玉淵譚天：中方有充足反制手段

歐盟發起反補貼調查 玉淵譚天：中方有充足反制手段
歐盟接連發起反補貼調查 中國揚言反制手段充足

歐盟接連發起反補貼調查 中國揚言反制手段充足
北馬其頓總統就職不承認國名 激怒希臘

北馬其頓總統就職不承認國名 激怒希臘

熱門新聞

日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
英國凱特王妃（Kate Middleton）在3月宣布罹癌之前，過去常和夫婿威廉王子一起執行王室公務。（取材自Instagram）

凱特妃養病 威廉陪伴上街購物 買了巧克力

2024-06-01 02:21
烏克蘭總統澤倫斯基表示，中國正努力阻止其他國家參加烏克蘭和平峰會。中國當局以俄羅斯未受邀為由，曾公開批評本月將在瑞士舉行的這場和平峰會。(美聯社)

烏克蘭和平峰會在即 澤倫斯基控中國阻止他國參加

2024-06-02 09:01

超人氣

更多 >
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆
華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回
妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了