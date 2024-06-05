惠恕仁證實帛琉政府遭網攻 矛頭指向中國

帛琉總統惠恕仁。（本報資料照片）

帛琉總統惠恕仁今天表示，帛琉曾經遭遇重大網路攻擊，並將矛頭指向中國。這個太平洋群島國家是台灣的12個邦交國之一。

法新社報導，在「紐約時報 」（The New York Times）報導帛琉政府遭竊超過2萬份文件後，台灣3日表示，準備好就加強數位防衛幫助帛琉。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）今天表示，在帛琉與美國續簽為期20年的經濟和安全協定之後不久，就發生上述事件。

他在東京告訴記者：「中國想要削弱那些關係，凸顯我們的弱點，侵駭我們系統可是很棒的辦法。」

惠恕仁說：「這確實是我們曾經發生的首宗政府紀錄相關重大攻擊。」他昨天與日本 首相岸田文雄 同意就國防等面向加強合作。

紐時報導，遭駭文件被公布在黑暗網路（dark web）上，一個名為DragonForce的勒索軟體組織承認犯案。

惠恕仁表示，經數據分析顯示，該勒索軟體很可能是在俄羅斯研發，從馬來西亞發出，而且「看起來很像與中國有關聯」。

「我們認為，可能有政府牽涉其間，所以他們對金錢沒興趣。他們真的沒有要求任何錢財。」

惠恕仁將這起沒有財務動機的攻擊稱為「騷擾」，並表示，遭竊文件包括「民眾個資」。

他說，「這不是中國第一次越界」，強調中國研究船「也未經許可在我們海域進行活動」。

惠恕仁強調，這起事件「敲響警鐘」，並表示台灣、日本和美國都已提出願意協助帛琉加強數位安全。\