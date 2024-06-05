我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡

薛恩鮑姆當選墨西哥總統 鞏固拉美左翼勢力

中央社墨西哥市5日綜合外電報導
前墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）當選成為墨西哥首位女總統，鞏固左翼在拉丁美洲的主導地位。路透
前墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）當選成為墨西哥首位女總統，鞏固左翼在拉丁美洲的主導地位。路透

墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）當選成為墨西哥首位女總統，鞏固左翼在拉丁美洲的主導地位。拉丁美洲近年來更習慣政治局勢不時會出現戲劇性轉變。

法新社報導，薛恩鮑姆將於10月1日就職，接替她的政治導師羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的總統職務。羅培茲歐布拉多2018年成為墨西哥第一位左翼總統。

薛恩鮑姆勝選意味拉丁美洲人口和經濟產出最大的兩個國家巴西和墨西哥，仍然堅守在政治光譜的左側。

華府智庫美洲國家對話組織（Inter-American Dialogue）專家希福特（Michael Shifter）表示：「在薛恩鮑姆擔任總統期間，拉丁美洲的政治局勢可能不會出現太大變化。」

他告訴法新社：「薛恩鮑姆可能比羅培茲歐布拉多更致力於左翼意識形態，儘管她的政府不太可能尋求對該地區志同道合的盟邦施加太大影響力。」

2023年1月取代極右翼領導人波索納洛（Jair Bolsonaro）的巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）熱烈歡迎薛恩鮑姆當選，並誓言深化經濟關係。

智利、哥倫比亞、瓜地馬拉和宏都拉斯近年來也都相繼選出左派總統。

儘管古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉政府被外界認為是獨裁政府，它們和玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）都自認是社會主義國家。

相較之下，阿根廷在面臨嚴重經濟危機，以及民眾厭倦傳統政治之下，極右翼自由派總統米雷伊（Javier Milei）去年11月於大選勝出。

墨西哥 巴西 古巴

上一則

麥當勞輸掉歐盟訴訟 雞肉漢堡遭摘大麥克商標權

延伸閱讀

墨西哥才選出首位女總統 女市長遭黑幫開19槍身亡

墨西哥才選出首位女總統 女市長遭黑幫開19槍身亡
CNN總結對拜登邊境新政策的三大疑問

CNN總結對拜登邊境新政策的三大疑問
選舉衝擊 印度股匯重挫 墨西哥不利吸引外資

選舉衝擊 印度股匯重挫 墨西哥不利吸引外資
「即刻就能關閉邊界」拜登今頒命令 限縮邊境庇護申請

「即刻就能關閉邊界」拜登今頒命令 限縮邊境庇護申請

熱門新聞

日本佳子公主（中）在希臘雅典官邸，會見希臘總理希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）與其妻子。（路透）

抗癌凱特外出次數增 佳子公主訪希臘獲封東洋黛安娜

2024-05-29 02:27
一位女性有精神不穩的問題，才發現是來自童年的創傷。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Eric Ward）

常睡不好還突然動不動爆怒 女就醫才知源自童年陰影

2024-06-03 19:50
義大利輪胎倍耐力。(路透資料照片)

從輪胎到番茄醬 義大利苦鬥中國廉價商品入侵市場

2024-06-03 11:51
哈利（左）與梅根被揭露對於未來目標的想法不一樣。（路透資料照片）

梅根嫁入皇室是期待錯誤？皇室專家揭露她真正的渴望

2024-06-01 11:44
英國凱特王妃（Kate Middleton）在3月宣布罹癌之前，過去常和夫婿威廉王子一起執行王室公務。（取材自Instagram）

凱特妃養病 威廉陪伴上街購物 買了巧克力

2024-06-01 02:21
烏克蘭總統澤倫斯基表示，中國正努力阻止其他國家參加烏克蘭和平峰會。中國當局以俄羅斯未受邀為由，曾公開批評本月將在瑞士舉行的這場和平峰會。(美聯社)

烏克蘭和平峰會在即 澤倫斯基控中國阻止他國參加

2024-06-02 09:01

超人氣

更多 >
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆
保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大
蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍