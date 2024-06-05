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美駐黎巴嫩大使館外槍聲大作 疑伊斯蘭國槍手襲擊

編譯周辰陽／即時報導
黎巴嫩首都貝魯特北郊奧卡的美國大使館區部分景觀，攝於5日。美聯社
黎巴嫩首都貝魯特北郊奧卡的美國大使館區部分景觀，攝於5日。美聯社

俄羅斯官媒RT與路透報導，黎巴嫩軍方5日表示，一名男子朝著黎巴嫩首都貝魯特的美國大使館建築群開槍，跟安全部隊交火後受傷被抓。

黎巴嫩軍方在聲明表示，保衛使館的部隊擊中攻擊者，並把他送往醫院。據稱槍手是「一名敘利亞國民」，黎軍正在該地區搜尋其他槍手。

沙烏地阿拉伯媒體「Al Hadath」報導，這名槍手與恐怖組織伊斯蘭國（IS）有關連。黎巴嫩部分媒體也公開了照片，似乎顯示攻擊者穿上黑色背心，上面有著阿拉伯語的「伊斯蘭國」字樣，還有英文字母「I」和「S」。

路透已核實疑似槍手照片，以及背心上的部分阿拉伯文為「伊斯蘭」，地理定位在使館附近；沒有組織立即宣稱對此事負責。

根據當地媒體消息，使館外的槍戰歷時大約半小時，在社群媒體流傳的影片可聽見多聲槍響；該影像據稱是在攻擊事件發生時，於事發地區拍攝。

美國大使館透過聲明證實，當地時間早上8時34分左右，使館區入口附近據報發生了輕型武器交火，「感謝LAF（黎巴嫩武裝部隊）、ISF（內部維安部隊）和我們大使館安全團隊的快速反應，我們的設施和團隊都很安全」。外交消息人士透露，美國駐黎巴嫩大使強生目前正在黎巴嫩境外旅行。

黎國安全消息人士告訴路透，使館安全團隊一名成員在攻擊事件受傷，黎國部隊開槍打傷槍手胃部；美國使館發言人並未回應路透的置評請求。黎巴嫩軍方表示，已在事件發生後，於使館外的周邊區域增派部隊。

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