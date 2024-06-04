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印度熱浪可能已熱死逾百人 數萬人中暑

中央社印度布班尼斯瓦4日綜合外電報導
今年印度熱浪可能已經造成超過100人熱死、數以萬計人生病。圖為在印度新德里，許多人在湖中玩水消暑。歐新社
今年印度熱浪可能已經造成超過100人熱死、數以萬計人生病。圖為在印度新德里，許多人在湖中玩水消暑。歐新社

根據當局說法和媒體報導，今年印度熱浪可能已經造成超過100人熱死、數以萬計人生病。但與此同時，部分地區最近則遭氣旋和豪雨侵襲。

路透報導，受到多項因素綜合影響，攝氏50度的火辣高溫3月就在德里出現，西印拉吉斯坦邦（Rajasthan）5月也熱到這種程度。科學家表示，人為驅動的氣候變遷助長此一趨勢。

東印奧里薩邦（Odisha）災害管理局表示，當地今夏有至少30人中暑死亡，另外97人疑似中暑死亡，仍待調查確認。

「印刷報」（ThePrint）引述政府數據報導，3月到5月印度夏季期間有近2萬5000人疑似中暑，高峰出現在5月。

西北部和東部今夏熱浪天數是過去的兩倍以上，主因雨季前的雷陣雨更少，以及毗鄰的乾旱地區暖風吹向印度。

北印和西印也傳出有人被熱死。上個月全國性大選期間當地熱浪情況尤其嚴峻，當時德里缺水，田裡動物被熱暈。

然而，東印部分地區遭受氣旋雷馬爾（Remal）侵襲，東北部阿薩姆邦（Assam）自從5月28日以來已有14人因此喪生。

南部卡納塔卡邦（Karnataka）和克勒拉邦（Kerala）也因大雨而淹水。

科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）2日降雨高達111.1毫米，創自1891年以來6月最大單日降雨。電視畫面顯示，車輛和行人涉水穿越街頭。

在印度東南方的鄰國斯里蘭卡，其國家災害管理中心（Disaster Management Centre）2日表示，雨季降雨引發洪水和山崩，造成至少15人罹難。

南印克勒拉邦上週提早進入雨季，可望給居民一點喘息。不過氣象預報顯示，北印和東印未來5天仍將遭受熱浪侵襲。

印度 熱浪 斯里蘭卡

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