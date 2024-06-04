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印度股匯市重挫 初步開票顯示莫迪以些微優勢勝選

編譯劉忠勇／綜合外電
初步計票結果顯示，總理莫迪領導的印度人民黨僅以些微優勢勝選。(路透)
初步計票結果顯示，總理莫迪領導的印度人民黨僅以些微優勢勝選。(路透)

印度股匯市市周二大跌，扭轉印度股市主要指數創下歷史新高漲勢，初步計票結果顯示，總理莫迪領導的印度人民黨僅以些微優勢勝選。

印度為期數周的國會大選於周六結束，目前陸續展開計票。孟買NSE Nifty 50指數周一早盤一度大跌3.8%，創下逾兩年來最大盤中跌幅。盧比兌美元一度貶值0.4%，創下10個月來最大跌幅，逆轉周一的漲勢。

印度選舉委員會開始計票後股市波動率飆升，NSE 30天遠期隱含波動率指標一度飆升17%。里昂證券（CLSA）點名所謂的「莫迪股」指數重挫近5%，以阿達尼集團的旗艦子公司Adani Enterprises拖累最重。

Fintrekk Capital投資長Amit Kumar Gupta說：「現在看來，市場走勢預期印度人民黨領導的聯盟獲得400個席位，肯定落空。」「投資人有點緊張，這種情況在接下來的幾個小時裡會一直持續，直到領先地位穩固為止。」

反對陣營領袖質疑這次選舉結果，仍然堅持他們的預測，即印度國大黨領導的聯盟將贏得295個席位，此聯盟包括20多個組織。但出口民調顯示，人民黨領導的聯盟將贏得國會下議院543個席次中的350多席。

分析師指出，金融市場已經反映莫迪連任，認為周一股市漲過了頭。Nifty指數周一創下三年來最大的漲勢，盧比則創下今年最大升幅。彭博的數據顯示，印股按未來一年獲利計算的本益比高於10年平均值一個標準差以上。

Target Investing Pvt. 創辦人 Sameer Kalra 指出，印度股市市值相對於GDP比率高達140%，表示股票價位偏高過高。「如果未來政策變動存在不確定性，股市可能會出現重大修正。」

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