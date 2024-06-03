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世界氣象組織預測反聖嬰現象即將回歸 有助降溫

中央社日內瓦3日綜合外電報導
聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）在最新公告中表示，未來數個月可能就會感受到「反聖嬰現象」的影響，因為有跡象顯示，自2023年中以來拉高全球氣溫和助長各地極端天氣的聖嬰現象（El Nino）即將結束。美聯社
聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）在最新公告中表示，未來數個月可能就會感受到「反聖嬰現象」的影響，因為有跡象顯示，自2023年中以來拉高全球氣溫和助長各地極端天氣的聖嬰現象（El Nino）即將結束。美聯社

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）表示，繼連月來全球高溫一再創新紀錄後，今年稍晚「反聖嬰現象」（La Nina）回歸，應在一定程度上有助於降低氣溫。

法新社報導，WMO在最新公告中表示，未來數個月可能就會感受到「反聖嬰現象」的影響，因為有跡象顯示，自2023年中以來拉高全球氣溫和助長各地極端天氣的聖嬰現象（El Nino）即將結束。

WMO表示，7月至9月間出現反聖嬰現象的可能性為60%，8月至11月間的可能性為70%。

報告還指，聖嬰現象重新形成的可能性微乎其微。

與此同時，WMO也警告，受到人為引發的氣候變遷影響，從長期來看，全球氣溫仍將持續上升，這將導致極端天氣持續惡化，並徹底改變季節性降雨和氣溫模式。

WMO副秘書長巴瑞特（Ko Barrett）強調：「聖嬰現象的結束並不意味長期氣候變遷已暫停，因為地球會因易吸收太陽輻射熱能的溫室氣體而持續變暖。未來幾個月，異常高的海面溫度將繼續發揮重要作用。」

反聖嬰現象是指熱帶太平洋的大片海洋表面溫度下降，此外還有風、雨和大氣壓力的變化。

在許多地區，特別是在熱帶地區，反聖嬰現象會帶來與聖嬰現象相反的氣候影響，聖嬰現象會使海洋表面升溫，導致世界某些地區出現乾旱，並在其他地方引發大雨。

自2023年6月聖嬰現象回歸以來，每月都會創下新的高溫紀錄，2023年是全球有紀錄以來最熱的1年。

世界氣象組織表示，如果不停止使用產生溫室氣體的化石燃料，地球整體溫度將持續升高。

氣候變遷 高溫 巴瑞特

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