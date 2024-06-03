英皇室小心…哈利與梅根若不跟Netflix續約 後果嚴重

哈利（右）與梅根的任何舉動，都能挑動英國皇室人員的敏感神經。（歐新社資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，自從主動宣告卸下皇室重要成員身分後，幾年下來在美國自力更生、成果有限，某些簽妥的合約，最後還提前解約作收，使得他們與Netflix 是否在明年約滿後還繼續合作，格外受到外界關注；根據皇室專家理查費茲威廉的警告，皇室最好期望Netflix願意跟哈利、梅根再續新約，不然對他們來說，後果將不堪設想。

在理查費茲威廉的眼中，Netflix和哈利、梅根簽約，有可能是希望能在招牌大戲「王冠」之外，也有其他與英皇室相關的節目內容，既然「皇冠」已宣告落幕，他們對哈利和梅根的興趣就會少了。

要是Netflix明年合約到期選擇不續約，以哈利和梅根優渥的生活所需要的費用，加上他們的慈善基金Archewell很少收到捐贈，他們必然會陷入財務危機，到最後只有再用唯一的招數：爆皇室猛料贏得各方關注，順便帶來大量收入。哈利之前推出回憶錄「備胎」（暫譯），不只簽約金不錯，因銷售情況頗佳，也讓他再賺進一筆。

據稱「備胎」的內容不過是他原先計畫的一半，他還有可以再出新書的空間，況且梅根也沒有從自己的觀點來寫皇室生活專書，絕對能夠循「備胎」的模式來賺上一大筆。