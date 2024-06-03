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女科學家成墨西哥新總統 薛恩鮑姆擅於冷靜應對危機

中央社墨西哥市2日綜合外電報導
薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天當選墨西哥首位女總統。美聯社
薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天當選墨西哥首位女總統。美聯社

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天當選墨西哥首位女總統，這位首都墨西哥市前市長是一位信奉左派理念的環境科學家，她為人所知的形象是能夠在危機時刻保持冷靜。

法新社報導，現年61歲的薛恩鮑姆是移民第3代，祖父母是來自保加利亞和立陶宛的猶太人。她與即將卸任的總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）是緊密盟友，但美國南加州大學（University of Southern California）教授史塔（Pamela Starr）指出，她與這位政壇恩師不同，「並非一位民粹主義者」。

史塔表示，薛恩鮑姆「遠遠更偏向是一位主流的左翼政治人物」，與羅培茲歐布拉多相比很可能「意識形態較輕」。

薛恩鮑姆在墨西哥市出生，雙親經歷1960年代初期墨西哥的社會騷動，當時學生和運動人士尋求終結革命制度黨（Institutional Revolutionary Party）的長期執政。最近出版的一本薛恩鮑姆傳記引述她說：「在我們家中，從早到午、從午到晚都在聊政治。」

薛恩鮑姆畢業於聲譽卓著的墨西哥國立自治大學（National Autonomous University of Mexico），班上同學羅布雷斯（Guillermo Robles）記得她是一位認真的學生，「我倆對於和大家社交都不是那麼感興趣」。

羅布雷斯還說，年輕時的薛恩鮑姆魅力來自她的左翼政治信念，「她從來不說『我沒辦法』，她總是起身行動，尤其是參加集會」。

薛恩鮑姆曾在美國加州從事數年研究，鍛鍊出她的英語能力。她並且是聯合國（UN）旗下曾贏得諾貝爾和平獎的「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change）氣候報告作者之一。

薛恩鮑姆的競選發言人、墨西哥前經濟部長克勞希爾（Tatiana Clouthier）形容她「擁有令人印象深刻的分析、理解數據及找到非常務實解決之道的能力」。「她雖然是一名科學家，但也可說是一位社會鬥士，這構成很好的情感與理智結合。」

薛恩鮑姆的首份公職是在2000年代初期擔任墨西哥市環境局長。但她的政治生涯幾度遭遇爭議和慘劇。

2017年，一場強烈地震造成墨西哥市西南區特拉潘區（Tlalpan）一所小學校舍倒塌，造成26死亡，包含19名學童。當時擔任特拉潘區區長的薛恩鮑姆否認校舍建造不合格是她辦公室的責任，她也在隔年順利當選墨西哥市市長。

薛恩鮑姆對科學方法和科技工具的善用，也展現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間墨西哥市政府的應對，卻仍舊未能防止死亡率高升。

2021年薛恩鮑姆擔任墨西哥市市長期間，又發生公共工程災難。當時墨西哥市捷運的一個高架段坍塌，釀成26死數十傷。她否認這起意外歸咎於預算被砍的指控。

在這次選舉的一系列激烈辯論會上，表現沉著的薛恩鮑姆面對最主要對手加維斯（Xochitl Galvez）的接二連三指控，她都避免望向對方，甚至不提到對方姓名。

加維斯稱薛恩鮑姆「冷酷無情」，說她對癌症兒童病患和地震災民缺乏同情心。不過薛恩鮑姆會偶爾展現較溫暖的一面，親吻和擁抱支持者。

薛恩鮑姆曾表示：「執政是關於做決定。你必須做出決定，並且承擔這個決定帶來的壓力。」

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