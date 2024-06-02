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墨西哥選出首位女總統 多個出口民調：薛恩鮑姆得票過半贏得大選

編譯中心／綜合2日電
多個出口民調顯示，墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆贏得超過半數的選票，可望當選墨西哥首位女總統。(路透)
多個出口民調顯示，墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆贏得超過半數的選票，可望當選墨西哥首位女總統。(路透)

墨西哥2日選舉新總統，根據多個出口民調顯示，執政黨候選人、墨西哥市前任女市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）贏得超過半數的選票，可望當選墨西哥首位女總統。不過投票日當天，驚傳有人為偷竊選票而攻擊投票所，造成兩人喪生，暴力陰霾籠罩這個為犯罪問題所苦的拉丁美洲國家。

路透報導，墨西哥民調機構Parametrias所做出口民調顯示，薛恩鮑姆贏得56%的選票，同為女性的主要在野對手加維斯（Xochitl Galvez）得票為30%。法新社引述Enkoll出口民調顯示，薛恩鮑姆贏得了大約 58% 的選票，輕鬆領先加維斯的29%。而墨西哥NMAS電視台與「財經報」（El Financiero）均宣布薛恩鮑姆勝選，國家行動黨（MORENA ）黨魁也宣布該黨候選人薛恩鮑姆以「極大差距」贏得選舉。

中央社引述法新社報導，總統之外，墨西哥還將投票選出議員和州長等職務。這場選舉競選期間格外血腥，在至少25名懷抱壯志的地方政治人物遭到謀殺後，當局部署數以千計軍隊保護選民。

選舉投票當日，當局部署約2萬7000名士兵和國民兵加強安全。即將卸任的總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）矢言，要認國人安全且毫無恐懼地去投票。

就在墨西哥總統選舉投票前一天，選舉委員會表示，由於暴力事件激增，墨西哥南部潘特略（Pantelho）和奇科穆塞洛（Chicomuselo）兩市鎮的投票作業暫停。

選舉委員會表示，5月31日有身分不明的人在奇科穆塞洛的設施中焚燒選舉文件。有兩個毒梟集團在此地爭奪地盤，負責選務工作的官員也受到威脅。5月中旬，奇科穆塞洛發現了11具屍首。

在潘特略，選舉當局表示，據信武裝幫派成員一再出沒，官方無法訓練投票所工作人員作業。

當局表示，中部莫瑞洛斯州（Morelos）的一名市長候選人5月28日被謀殺，另一名市長候選人在西部哈里斯科州（Jalisco）中槍受傷。

墨西哥 投票 民調

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