以色列國防部長：研擬替代方案 取代哈瑪斯執政

以色列國防部長葛朗特。(路透資料照片)

以色列 國防部長今天表示，在讓以哈戰爭結束這段期間的任何階段，他們都不會接受讓哈瑪斯 （Hamas）繼續統治加薩 （Gaza），並已著手研究取代哈瑪斯執政的方案。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在聲明中說：「在我們展開重要軍事行動的同時，國防機構也正評估取代哈瑪斯執政的替代方案。」

葛朗特說：「我們將繼續圍困（加薩）地區，以將哈瑪斯逼出當地，並派部隊進駐，以組建足以威脅哈瑪斯的政府。」他並未詳述可能的替代方案。

有伊朗撐腰的哈瑪斯矢言要消滅以色列，自2006年贏得國會選舉，並與西方國家支持的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）安全部隊發生短暫內戰後，便於2007年起就一直統治加薩地區。

根據以色列媒體，在美國總統拜登提出結束以哈戰爭的框架協議後，葛朗特也是成員之一的以色列戰時內閣，可望於當天稍晚舉行會議。哈瑪斯目前暫且對拜登停火協議表示歡迎，但並未表示可能會下台還是自願繳械。

葛朗特在以色列國防軍（IDF）南方司令部發聲明表示，以色列的軍事行動及建立替代政府的潛力，將有助推翻哈瑪斯當局，並救回人質。

他說：「在為使戰爭結束過程的任何階段，我們都不會接受哈瑪斯對加薩的統治。」