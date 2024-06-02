法國誓捍衛印太安全與國際法 點名美印澳日盟友

法國防長勒克努重申法國在印太地區的承諾與具體投入，強調法國將透過印太基地網絡與部署，以及與美、印、澳和日等盟友的聯訓軍演捍衛區域安全與國際法。(歐新社)

香格里拉對話今天落幕。法國防長勒克努重申法國在印太地區的承諾與具體投入，強調法國將透過印太基地網絡與部署，以及與美、印、澳和日等盟友的聯訓軍演捍衛區域安全與國際法。

由新加坡政府和智庫「國際戰略研究所」（IISS）共同主辦的國際安全事務年度論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）5月31日至6月2日在新加坡舉行。

香格里拉對話是印太地區政治軍事議題最重要的論壇，印太國家多由部長級以上國防相關官員率團參加。

2022年法國國防部 長勒克努（Sebastien Lecornu）即在香格里拉對話上宣布，「法國是印太國家，簡言之，你們的議題也是我們的」，宣明法國在印太有160萬公民與龐大經濟活動，在此區扮演角色。

勒克努今年再度率團出席。法國國防部5月31日的新聞稿指出，透過軍事基地網絡，法國確保在該區的長期活動。

法國在印太「大範圍」的部署也是利器之一，包括空軍的「飛馬」（Pégase）任務。「2023年，共有19架航空器參與行動，將相隔1萬5000公里的法屬玻利尼西亞（Polynésie）和法國本土連結在一起。」

海軍方面，法國曾多次參與打擊海盜、非法捕魚、海上恐怖主義與走私，以捍衛法國經濟與環境利益。

國防部指出，法國參與歐洲在紅海的「盾牌」（Aspides）任務，以確保貿易船隻的安全。法國強調，必須和夥伴合作以確保區域安全，並點名美國、印度、澳洲和日本。

此外，法國也增加多邊聯訓的次數，包括今年4月22日至5月4日，與美國、菲律賓在南海展開的「肩並肩」（Balikatan）軍演。

法國當局強調，一切目的皆為「強化與盟友之間的協同作戰能力（interopérabilité），以便在危機時刻聯合介入，完整地使用我們的權利與自由，為捍衛國際法做出貢獻」。

國防部指出3大地緣政治脈絡。第一是美中對立，表示兩大強權在多個領域上的競爭逐漸加速，除經濟外，也包括太空、網路、資訊科技場域等戰略競爭。「這敵對狀態可能讓區域內的所有國家感到被迫選邊站。」

第二是南海升溫的緊張情勢。「北京宣稱擁有南海多個小島的主權，並在此發展軍事發射與攔截能力。中國與菲律賓間的事件因此增加。」

第三則是俄羅斯 與北韓 令人憂心的結盟。尋求強化核武的北韓同時與俄羅斯有武器和技術的轉移。北韓在俄烏戰爭中以裝備支持俄羅斯；莫斯科則供應北韓可能用以協助發展武器系統的石油。

對於法國國防部「美中對立」導致區域國家被迫選邊站的分析，歐盟執委會印太外交與安全政策研究員博達安（Antoine Bondaz）不以為然。

他在社群媒體X上呼籲，停止誇大刻板印象，並「展現最低限度的分析能力」。他指出，該區國家並未選擇陣營；相反地，他們是這場敵對中獨立的參與者，並在華府或北京的讓利中尋找利益最大化。