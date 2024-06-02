以色列極右派嗆解散聯合政府 威脅內唐亞胡拒絕拜登停火協議

以色列極右派官員財政部長史莫崔赫（圖）和國家安全部長班吉維爾6月1日揚言，如果總理內唐亞胡接受美國總統拜登所提最新停火方案，他們將號召集體辭職，讓聯合政府垮台。(路透)

英國廣播公司（BBC）報導，以色列 內閣極右派官員──財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）和國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）6月1日揚言，如果總理內唐亞胡接受美國總統拜登 上周公布的最新停火方案，將號召集體辭職，讓聯合政府垮台。

美國總統拜登5月31日晚間敦促哈瑪斯 同意新提出的3階段停火協議，以6周停火為首階段，並依序完成釋放所有人質，最終達成永久停火與重建加薩。對此國際社會樂見其成，哈瑪斯也給予正向回應。

然而，以色列政府隨後卻出現不同聲音。內唐亞胡先是重申，除非徹底殲滅哈瑪斯，否則不會同意結束以哈戰爭；不過戰時內閣成員甘茨又稱，戰時內閣「一致同意」推進該協議。

以色列時報指出，宗教錫安主義黨（Religious Zionism）主席班吉維爾、猶太力量黨（Otzma Yehudit）主席史莫崔赫威脅，如果內唐亞胡接受提案，將集體請辭，讓聯合政府垮台。

班吉維爾稱，接受協議只會和內唐亞胡的完全勝利目標背道而馳，史莫崔赫則警告，一旦接受協議，將加劇恐怖主義。

目前，宗教錫安主義黨和猶太力量黨共占13席，對內唐亞胡領導的右翼聯盟至關重要。

現在以色列政壇最具影響力的人物之一、在野的未來黨（Yesh Atid）領袖拉皮德（Yair Lapid）火速表達將提供安全網，以防極右派集體請辭，支持內唐亞胡政府接受方案。未來黨占24席。