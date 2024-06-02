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香格里拉對話 澤倫斯基籲團結不要屈服於俄羅斯壓力

中央社／新加坡2日電
烏克蘭總統澤倫斯基在香格里拉發表演說。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基在香格里拉發表演說。（美聯社）

昨天現身香格里拉對話論壇的烏克蘭總統澤倫斯基，今天發表演說時表示，俄烏戰爭影響了每一個人且傳遞出危險、違背國際法的訊息，希望此行尋求更多安全協助與對和平峰會的支持；他強調，團結世界才能確保烏克蘭不是孤獨應對侵犯行為，盼各界不要屈服於俄羅斯壓力。

第21屆香格里拉對話論壇5月31日至6月2日在新加坡舉行，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席，今天中午與馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）、新加坡國防部長黃永宏等人就「重構全球和平與區域穩定解決方案」議題各自發表演說。

澤倫斯基演說時表示，21世紀烏克蘭面臨俄羅斯對其主權領土的侵犯作為，顯示俄羅斯的行為不易受限、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）認為他可以為所欲為，俄羅斯全面入侵烏克蘭引發二戰結束以來歐洲最為慘烈的戰爭，「俄羅斯試圖將烏克蘭從世界版圖抹去」。

澤倫斯基指出，當世界需要團結時，現實卻出現分裂，當各界要做出避免衝突行動時，侵略者卻有時間準備，這場戰爭影響了每一個人，且傳遞出危險、違背國際法的訊息；他過去曾以視訊方式在香格里拉對話發表演說，並強調烏克蘭是全球借鏡，必須捍衛國際法等相關規範。

他表示，近日俄羅斯軍隊發射數十枚飛彈且出動數十架無人機，空襲烏克蘭各地的能源設施，這些是現在正在發生的事情，沒有一個國家能獨自挺住這樣的攻擊，感謝各界支援包括防空系統和彈藥。

澤倫斯基提及歐盟領袖日前同意為烏克蘭啟動入盟磋商，他當時稱讚這是烏克蘭和歐洲的一大「勝利」，他說，戰爭起初幾個月確實非常辛苦，但烏克蘭展現出的韌性，為前線戰士帶來力量，團結世界才能確保烏克蘭不是孤獨應對違反國際法的侵犯行為。

他強調，國際社會必須有韌性，團結才能讓力量變得強大，不要屈服於俄羅斯壓力，才能做到和平目標；他說，非常高興到訪新加坡，希望各界支持烏克蘭並對和平峰會展現支持。澤倫斯基致詞結束後，現場掌聲不斷。

澤倫斯基去年曾抵達日本出席在廣島舉行的7大工業國集團峰會（G7）最後一天議程並宣傳他的「和平方案」。時隔一年澤倫斯基再赴亞洲出席香格里拉對話，而在今年6月中旬，來自世界多國的代表將出席在瑞士琉森（Lucerne）召開的烏克蘭和平峰會；不過，中國外交部日前表示難以參加，並說相關安排與中方要求仍有明顯差距。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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