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普亭計劃訪問越南 俄副外長：籌備工作進展中

中央社記者陳家倫河內30日專電
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯總統普亭日前收到北韓的訪問邀請後，俄國官員今天表示，普亭也有計劃訪問越南，籌備工作正進行中。俄國駐越南大使貝茲德科2週前曾對外預告，「訪問不久就會到來」。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）越文網報導，俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）今天在莫斯科向媒體記者提及普亭（Vladimir Putin）訪問北韓與越南的籌備進度，他說：「相關工作正在完善階段」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）24日表示：「總統普亭已收到對北韓進行正式訪問的積極邀請。訪問行程正準備中，我們將在適當時候宣布造訪日期。」

另一方面，越南共產黨中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）3月26日曾與普亭通話，邀請普亭早日訪問越南。報導當時指出，普亭愉快地接受邀請。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，俄羅斯駐越南大使貝茲德科（Gennady Bezdetko）5月15日在一場交流會上指出，現在無法告知普亭訪問越南的具體時間，但「訪問不久就會到來」。

普亭過去曾4度到訪越南，其中3次是正式訪問，分別是在2001年、2006年和2013年。他最近一次到訪越南是2017年，前往峴港（Da Nang）出席由越南主辦的亞太經濟合作會議（APEC）年會。

越南 普亭 俄羅斯

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