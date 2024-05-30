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糞便氣球、連發飛彈…金正恩忙碌的1周 疑向中國釋訊息

中央社首爾30日綜合外電報導
南韓陸軍站崗時，不遠處出現疑似北韓發送裝有垃圾、糞便的空飄氣球。（美聯社）
南韓陸軍站崗時，不遠處出現疑似北韓發送裝有垃圾、糞便的空飄氣球。（美聯社）

北韓本周發射軍事偵察衛星失敗，接著對毗鄰的南韓空飄內含糞便或垃圾的氣球，再發射10枚短程彈道飛彈，領導人金正恩堪稱度過忙碌一周。

連番出招動機為何

專家表示，平壤近來一連串行動，可以被視為金正恩政權對中國、日本和南韓舉行三方峰會的憤怒反擊。尤其是這場峰會發表共同聲明，矛頭指向北韓的核子武器。

中日韓27日在南韓首都首爾召開罕見的峰會，三方聲稱他們維持致力於「朝鮮半島非核化」。

這是中日韓長久以來的標準台詞，即使中國是北韓最重要的外交盟邦和貿易夥伴。

金正恩本人也曾於2018年在新加坡與時任美國總統川普（Donald Trump）舉行眾所注目的峰會上簽署了一份聯合宣言，承諾推動「朝鮮半島全面非核化」。

南韓前總統文在寅在最近出版的回憶錄中表示，金正恩當時是認真的，他相信這位年輕的平壤領導人「若能取得政權存續的保證」，會摒棄北韓的核子計畫。

金正恩態度改變

然而，自從2019年在越南首都河內舉行的二度川金會談判破局後，北韓便捨棄外交管道，加倍努力發展武器，並拒絕華府的會談提議。

平壤還大費周章修法。北韓雖早在2012年便首度在憲法自稱「核武國家」，但在2022年又通過新法，金正恩稱這使得北韓核武國家地位「不可逆」。

這項新法也概述北韓核武的指揮和控制架構，金正恩仍穩居最高位置，並載明一旦遭受威脅，北韓有權「自動」執行先發制人打擊行動。

這項新法於2023年正式載入北韓憲法。

平壤本周表示，要北韓解除核武，等同於否定國家的「憲法立場」，是「嚴重的政治挑釁」。

北韓想對北京傳遞訊息

位於首爾的北韓大學院大學（University of North Korean Studies）校長梁茂進（Yang Moo-jin）告訴法新社，由於北京允許將朝鮮半島非核化納入中日韓峰會聯合宣言中，平壤正在展現對中國的不快。

身為聯合國安全理事會（UN Security Council）常任理事國的中國，之前雖曾譴責北韓的核子測試且支持制裁北韓；但隨著北京和華府關係惡化，中國已日益阻撓美國所主導加強制裁措施的努力，同時也批評美國和南韓聯合軍演造成區域緊張升高。

梁茂進表示，儘管如此，平壤可能還是不滿北京在本周中日韓峰會的立場，金正恩可能感到「中國過於被動，導致替他們（北韓）做得不夠」。

空飄便便氣球

南韓政治運動人士長期以來把反金正恩的文宣、現金甚至存有南韓電視劇檔案的USB塞在氣球內，再空飄到北韓，令平壤憤怒，近期揚言將以牙還牙。

從28日晚間至29日，大約有260個裝有一袋袋垃圾的氣球從北韓空飄到南韓，當中的垃圾包括電池、衛生紙和塑膠廢棄物。

起初有報導宣稱，這一袋袋垃圾裡有動物排泄物，引發新聞頭條出現「便便文宣」的說法；但南韓軍方稍後表示，他們認為袋中的有機物質「並非排泄物做成的肥料」。

金正恩的妹妹金與正則諷刺首爾的抱怨，稱北韓公民只是在行使他們的言論自由。

接下來發展

北韓大學院大學教授金東燁（Kim Dong-yup，譯音）表示，北韓正漸漸向俄羅斯靠攏，從這次失敗的衛星發射可窺一二。

他說，北韓這次衛星試射「運用了諸如液氧和煤油等新嘗試的技術，而這些主要是俄羅斯採用」，顯示北韓正在嘗試應用俄羅斯的技術協助來推進發展。

首爾已指控北韓提供武器給俄羅斯用於俄烏戰爭，以交換在衛星科技方面的協助。

南韓的峨山研究院（Asan Institute）研究員李東奎（Lee Dong-gyu，譯音）表示，川普若再度當選美國總統，中國今年稍晚也可能有機會與南韓拉近關係，屆時所謂堅不可摧的美韓安全聯盟可能出現裂隙，讓中國有機會利用北韓議題擴大對南韓的影響力。

北韓 南韓 金正恩

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