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母親在台工作 越南男童悶死車內指尖指縫滲血

中央社河內30日專電
越南一名5歲男童昨天坐娃娃車到校後沒下車，被困在攝氏逾40度的密閉車廂內近11小時而身亡。圖為校車示意圖，非事發車輛。(Pexels)
越南一名5歲男童昨天坐娃娃車到校後沒下車，被困在攝氏逾40度的密閉車廂內近11小時而身亡。圖為校車示意圖，非事發車輛。(Pexels)

越南一名5歲男童昨天坐娃娃車到校後沒下車，被困在攝氏逾40度的密閉車廂內近11小時而身亡。男童母親正在台灣工作，男童遺體在車上發現時，指尖與指甲縫都滲血。

網路媒體「越南快訊」（VnExpress）報導，男童名叫陳家輝（Tran Gia Huy），住在太平省（Thai Binh）明開鄉（Minh Khai），29日清晨6時20分乘坐29人座的娃娃車行經5公里路到幼兒園念書，車上共載了10名學童。

太平省約在首都河內東南方100公里。

娃娃車抵達幼兒園後，司機打開車門讓學童與負責接送的教師自行下車，便將車子停在校門口。太平市公安局表示，教師在教室裡點名並將學童照片上傳到學校系統，當下就發現陳家輝缺席，但未通知家屬。

當天下午5時30分，陳家輝的舅舅到學校接人，老師告知陳家輝當天沒有來上學。一名目擊者表示：「陳家輝的舅舅聽到後，馬上跑去校車查看，與附近居民一起破門，果然在車上找到陳家輝。」

當時陳家輝的情況十分危急，在密閉的車廂內困了將近11小時，且當天室外高溫達攝氏35度，車廂內至少多出10度。太平省綜合醫院表示，陳家輝到院前已經死亡。警方驗屍後，遺體被送到太平市殯儀館。

男童外婆63歲的丁氏姮（Dinh Thi Hang）接獲噩耗多次哭到昏厥，大喊著要見孫子。她說，女兒3年多前離婚，將陳家輝交給她照顧，之後前往台灣工作，祖孫同住在15平方公尺大的屋子。

一名家長回憶，當天他到幼兒園接孩子時，看到一群人圍在娃娃車旁邊喊說「人已經死了」，男童遺體接著從車上被抬出來。「遺體在駕駛座旁邊被找到，已無意識、全身發紫、口吐白沫，指尖與指甲縫都滲血。」

太平市公安局目前朝過失致死方向偵辦此案，當天負責接送學童的教師方瓊英（Phuong Quynh Anh）遭逮捕。警方表示，陳家輝在車內待了11小時，在高溫下因脫水和呼吸衰竭而死亡。

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