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澳洲智庫：中國宣傳系統以AI扭曲現實 塑造外界看法

中央社台北30日電
澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」報告指出，中國宣傳系統藉由國家力量，投資AI、行動遊戲、沉浸式技術等新興科技扭曲現實，進而塑造人們對中國的看法。(路透)
澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」報告指出，中國宣傳系統藉由國家力量，投資AI、行動遊戲、沉浸式技術等新興科技扭曲現實，進而塑造人們對中國的看法。(路透)

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」日前發表報告指出，中國宣傳系統藉由國家力量，投資人工智慧（AI）、行動遊戲、沉浸式技術等新興科技扭曲現實，進而塑造人們對中國的看法。

大陸委員會今天透過其臉書（Facebook）帳號，提到這篇由「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）所發表，題為「中國特色的真相與現實」（Truth and reality with Chinese characteristics）的報告。

報告指出，中國當局運用國家力量投資AI技術，目的是為了控制並塑造全球對中國的看法，以加強中國各項活動的合法性，同時還增加中國在文化、技術、經濟與軍事方面的全球影響力。

這項報告以電子商務及遊戲為例指出，像是中國電商購物平台Temu等業者，持續藉消費者註冊及消費行為蒐集用戶大量資料，並與中共的宣傳系統共享。

此外，像知名的「原神」（Genshin Impact）等熱門線上遊戲，因其蒐集與生成的用戶資訊具有戰略價值，遊戲開發商因此獲得與中共宣傳系統有關的官方支持，造成類似的安全風險。

這項報告建議，各國政府應要求科技業者對其數據供應鏈進行徹底審查，確保業者所依賴的企業與技術「安全透明」。此外，各國政府也必須制定政策，關注監控技術與相關沉浸式技術的監管。

報告提到，隨著中國的資訊戰尋求將真相和現實「武器化」，科技業者必須提高警覺，並核實消息的真實性，以確保社會大眾有最佳機會，識別錯誤和虛假資訊的影響。

報告還建議，為進一步提高透明度，各國政府應更明確界定哪些個人和機構，需要根據「外國代理人」登記規定進行登記。

像是澳洲、美國及他國既有的類似法案，以及英國即將推出的「外國影響力」登記規定。例如，美國就利用這一方式，迫使新華社和中國環球電視網（CGTN）等中國官媒，註冊為「國家代理人」。

澳洲 投資 中共

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