分析：北韓罕見抨擊中國 凸顯核武議題仍存歧見

在中國東部吉林省圖們市的一個過境點，寫著「中朝邊境」的標誌放置北韓和中國兩國國旗。美聯社

路透引述多名分析家和南韓 官員說法報導，北韓 本周罕見地抨擊中國，凸顯北京和平壤 當局儘管在其他地方關係升溫，雙方在北韓非法發展核武議題上仍存歧見。

據報導，北韓27日譴責中國、日本和南韓討論朝鮮半島非核化，稱他們在首爾峰會後發表的聯合宣言是侵犯北韓主權的「嚴重政治挑釁」。

有分析家表示，儘管北京主張提及朝鮮半島而不是點名北韓，以助緩和聲明語氣，仍足以引發鄰國北韓的不滿。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）的金沛雅（Patricia Kim）指出：「值得注意的是，即使在北京協助淡化聲明語氣後，北韓仍批評中國簽署的聯合宣言。」

中日韓3國在聯合宣言中「重申對區域和平穩定、朝鮮半島非核化的立場」，但與2019年及稍早的類似聲明不同的是，這次並未承諾尋求非核化。

北韓自2019年與美國及其他國家的國際談判陷入僵局後，已開始拒絕放棄核武的概念。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核子專家趙通表示：「這關乎北韓強調立場，即任何建議平壤最終實現非核化的外交辭令都是令人無法接受。」

趙通說：「北韓在將自身核武國家地位載入憲法並斥責任何質疑聲浪後，正要求國際社會正式承認北韓是擁核國家。」

中國外交部發言人毛寧在昨天記者會上被問到北韓批評一事時表示，「在朝鮮半島問題上，中方的基本立場沒有變化」，但未提及非核化。

南韓外交部官員表示，與會的3國在北韓議題上存在重大歧見，並說中國自去年以來就沒有使用「非核化」一詞。

這名官員在簡報中說，「鑒於當前的地緣政治局勢，我認為要讓中國像先前就此議題達成協議那樣取得共識會很困難」，但這次會談顯示，儘管措辭較弱，中國在非核化議題上的基本立場並未改變，還說在宣言中正式使用此詞「有意義」。

研究員李敏英（Rachel Minyoung Lee）寫道，北韓在首爾峰會結束數小時後發射偵察衛星失敗並非巧合，應視為北韓向中國傳遞訊息的一環。

她在為華府智庫「北緯38度」（38 North）撰寫的報告中說：「北韓過去一年與中國的關係似乎正在降溫，但這是近年來首次出現將問題浮上檯面的跡象。」

金沛雅也認為北韓的行為顯示，北韓與中國的關係並不像外界看上去那麼熱絡。

她說：「儘管雙方保持穩定的官方交流，北京也持續保護平壤免受國際壓力，但長期的相互猜疑和輕視…限制了他們結盟的深度。」

她還說，如今北韓強化了與俄羅斯的關係，大概以為在與中國的關係中握有更大的籌碼，可以不用再對中國那麼畢恭畢敬。

趙通表示，中國對北韓深化與俄羅斯的軍事合作有些保留。北韓與俄國合作可能會影響北京對平壤近乎壟斷的影響力。

但趙通也說，北韓這次的批評不一定代表北韓與中國的關係出現愈來愈多問題，「雙邊關係似乎正以漸進、穩定的步伐朝向擴大合作發展」。