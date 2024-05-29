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應讓烏克蘭用西方武器攻打俄國？馬克宏、蕭茲都同意

編譯徐榆涵／即時報導
法國總統馬克宏（圖左）28日與德國總理蕭茲（圖右）會面，雙方認為應允許烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯境內的軍事目標。(路透)
法國總統馬克宏（圖左）28日與德國總理蕭茲（圖右）會面，雙方認為應允許烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯境內的軍事目標。(路透)

法國總統馬克宏28日與德國總理蕭茲會面，雙方認為應允許烏克蘭使用西方武器攻擊俄羅斯境內的軍事目標，北大西洋公約組織（NATO）日前也表達相同看法。對此，俄羅斯總統普亭稍早已警告可能會引爆全球衝突。

金融時報報導，馬克宏與蕭茲會面後在聯合記者會上表示，烏克蘭應該被允許保衛自己的領土不受俄羅斯的攻擊，包括其第二大城市哈爾科夫，該市幾乎每天都遭到轟炸。

馬克宏說，「我們如何向烏克蘭解釋，他們需要保護自己的城市，但他們無權攻擊飛彈的發射來源？這形同我們告訴他們，我們給你們武器，但你們不能用它們來保護自己。」

馬克宏認為，應容許基輔方面使用軍援武器，摧毀攻擊烏克蘭的俄羅斯軍事設施，但不應攻擊俄羅斯其他民用或軍事設施。

蕭茲則說，他和馬克宏都同意只要烏克蘭遵守包括美國在內的武器供應國條件及國際法，基輔完全有權利可以自衛。他表示，烏克蘭已盡可能根據國際法行事，因此對於部分人稱烏克蘭不應自衛及採取合適措施的言論感到不解。

截至目前，烏克蘭僅可使用自己的國產飛彈和遠程無人機打擊俄羅斯境內目標。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前也提議，應允許烏克蘭以西方武器打擊俄國境內。

美國方面則尤其擔心烏克蘭使用其提供的遠程飛彈發動攻擊會被俄國視為升級局勢。白宮向來表示，華府「不鼓勵」或「不允許」烏克蘭使用美國提供的武器攻擊俄羅斯境內目標。但一名美國高階官員透露，美國國務卿布林肯近期一直在推動政策改變。

路透報導，俄羅斯總統普亭28日警告，允許烏克蘭使用先進的西方武器打擊俄羅斯境內的目標，是在「玩火」，稱將導致嚴重後果，更可能引發全球衝突。

普亭表示，如果烏克蘭對俄羅斯進行遠程武器打擊，將需要仰賴西方的衛星、情報和軍事協助，因此西方將直接參與其中，而把法國部隊送進烏克蘭，就是往全球衝突邁進一步。

普亭對北約成員國喊話，指出當中幾個小國領土小，人口又少，「應該要認清自己幾兩重」，「這是他們在討論要深入打擊俄羅斯領土前，應該考慮的因素之一。」

烏克蘭 俄羅斯 馬克宏

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