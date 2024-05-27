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新聞自由金筆獎於哥本哈根公布 尼加拉瓜記者獲獎

本報訊
2024年的新聞自由金筆獎頒給目前正在哥斯大黎加流亡的尼加拉瓜記者，同時也是「機密報」總編輯的Carlos Fernando Chamorro。(圖／WAN-IFRA提供)
2024年的新聞自由金筆獎頒給目前正在哥斯大黎加流亡的尼加拉瓜記者，同時也是「機密報」總編輯的Carlos Fernando Chamorro。(圖／WAN-IFRA提供)

世界新聞出版協會 (WAN-IFRA)今天在丹麥哥本哈根宣布，將2024年的新聞自由金筆獎 (Golden Pen of Freedom Award)頒給目前正在哥斯大黎加流亡的尼加拉瓜記者，同時也是《機密報》(Confidencial)總編輯的Carlos Fernando Chamorro。

2024年世界新聞媒體年會今天起至5月29日在哥本哈根舉行，共集結超過75國1,100位以上的新聞媒體編輯和媒體高層共聚一堂。今日也同時頒發新聞自由金筆獎，由尼加拉瓜記者暨《機密報》總編輯Carlos Fernando Chamorro獲得此重量級新聞獎項。

Carlos Fernando Chamorro在接受該獎項時說：「在尼加拉瓜的新聞自由和言論自由受到攻擊時，雖然拉丁美洲其他國家正在將獨立新聞定為刑事犯罪，但我對獲得新聞自由金筆獎深感榮幸。這個獎項也要同時分享給我在《機密報》的同事，他們使我們能夠在流亡期間繼續堅持新聞專業，從事新聞調查報導。我也與尼加拉瓜的所有獨立記者分享這個獎項包括尼加拉瓜的Victor Ticay，瓜地馬拉的José Rubén Zamora，古巴的Mayelín Rodriguez，秘魯的Gustavo Gorriti以及委內瑞拉的Armando.Info團隊。在流亡中的堅持抵抗，代表著極權獨裁統治下最後的新聞自由淨土。」

尼加拉瓜1980年代曾經歷內戰，在歷經20年的和平穩定成長之後，桑迪諾民族解放陣線領導人奧蒂嘉 (Daniel Ortega)在2007年重掌政權，但奧蒂嘉政府迅速開始拆除為制衡政府而設立的機構，包括獨立媒體組織。

Carlos Chamorro出生於政治及媒體世家，1995年起他創辦了尼加拉瓜最成功的一些新聞媒體，包括電視雜誌Esta Semana、獨立調查報紙《機密報》(Confidencial)以及2005年的每日電視新聞節目Esta Noche等。在奧蒂嘉第二次總統任期中，對於針貶政府、堅持獨立調查的新聞機構騷擾越來越多，2018年當針對政府的抗議活動爆發時，《機密報》成為政府控制言論自由的目標之一，同年12月警方突擊搜查了該報的辦公室和新聞部，以及其他致力於人權的非政府組織。因此Carlos Chamorro決定離開尼加拉瓜，逃亡至哥斯大黎加，並且與《機密報》分散於多國的員工一起工作。

世界編輯人論壇 (Word Editors Forum)主席Martha Ramos在頒發獎項時說：「新聞自由金筆獎旨在表彰沈浸在爭取自由的奮鬥中飽受悲劇困擾的記者，他反映了他服務了幾十年的國家的現況。在兩極分化的時代，在政治極端之間，受害者一直是媒體。我們的獲獎者非常清楚這一點，他從政治運動份子到媒體工作者的轉變過程，反映了他對國家及政府的關注及期許。」

新聞自由金筆獎是每年世界新聞媒體年會的重要獎項，旨在表彰為捍衛和促進新聞自由做出傑出貢獻的個人與組織。曾獲得此獎項的得主包括2021年諾貝爾和平獎得主菲律賓獨立媒體Rappler創辦人Maria Ressa以及遭到沙烏地阿拉伯暗殺的華郵記者哈紹吉。

尼加拉瓜 古巴 諾貝爾

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