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堂妹和哈利太好 威廉超顧忌 凱特也不跟哈利再聯絡？

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與凱特對於弟弟和弟媳的心結仍深到無法化解。（路透資料照片）
威廉（左）與凱特對於弟弟和弟媳的心結仍深到無法化解。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，和其他皇室重要成員嚴重不和，特別是哈利的父兄—查爾斯國王、威廉王儲，都還完全不想與他修補關係，有可能會持續交惡下去。曾寫過皇室專書的皇室專家湯姆昆恩表示，從小就跟哈利很好的兩個堂妹碧翠絲、尤琴妮，因為她們的父親安德魯鬧出皇室成員中最大的醜聞，比哈利的情況好不到哪兒，讓她們更能對哈利與梅根目前的處境感同身受，跟他們一直保持很良好的關係，讓威廉非常憂慮、顧忌。

哈利在英國皇室裡，目前往來最密切的就是碧翠絲和尤琴妮這兩位公主，對他提防甚嚴的威廉，就怕碧翠絲與尤琴妮和他走得太近，顯然兄弟之間現在已經完全沒剩下多少手足之情。

不只威廉這樣對哈利，連他的妻子凱特，儘管為了抗癌身體受到很多的痛苦，也沒對哈利的態度軟化，外傳哈利在得知凱特罹癌之後有表達關心，但根據凱特的友人表示，凱特此時根本不會想再接觸哈利，把他與梅根看成是麻煩的來源，因此聽來溫馨的「哈利慰問重病大嫂」，其實背後並非如此。哈利與梅根、凱特與威廉，兩對夫妻之間還是關係冷淡至極，沒有破冰的跡象。

碧翠絲與尤琴妮還和小堂哥保持密切、友好的關係。（路透資料照片）
碧翠絲與尤琴妮還和小堂哥保持密切、友好的關係。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根在英皇室內仍被邊緣化的非常嚴重。（路透資料照片）
哈利（右）與梅根在英皇室內仍被邊緣化的非常嚴重。（路透資料照片）

哈利 凱特 梅根

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