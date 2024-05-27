堂妹和哈利太好 威廉超顧忌 凱特也不跟哈利再聯絡？

威廉（左）與凱特對於弟弟和弟媳的心結仍深到無法化解。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，和其他皇室重要成員嚴重不和，特別是哈利的父兄—查爾斯國王、威廉王儲，都還完全不想與他修補關係，有可能會持續交惡下去。曾寫過皇室專書的皇室專家湯姆昆恩表示，從小就跟哈利很好的兩個堂妹碧翠絲、尤琴妮，因為她們的父親安德魯鬧出皇室成員中最大的醜聞，比哈利的情況好不到哪兒，讓她們更能對哈利與梅根目前的處境感同身受，跟他們一直保持很良好的關係，讓威廉非常憂慮、顧忌。

哈利在英國皇室裡，目前往來最密切的就是碧翠絲和尤琴妮這兩位公主，對他提防甚嚴的威廉，就怕碧翠絲與尤琴妮和他走得太近，顯然兄弟之間現在已經完全沒剩下多少手足之情。