土耳其內政部 長耶里卡亞表示,南部一條主要公路今天發生一部長途巴士與另外3部車相撞意外,造成10人喪生、39人受傷。

路透報導,耶里卡亞(Ali Yerlikaya)在X平台發文說,從東南部迪亞巴克爾(Diyarbakir)開往第一大城伊斯坦堡的這部巴士,在地中海岸城巿麥新(Mersin)附近的塔爾蘇斯縣(Tarsus)撞上一部貨運卡車和另外兩部車。

政府表示,已就這起交通事故展開調查。

A chain reaction collision involving four vehicles left 10 people dead and 39 injured in Turkey’s southern Mersin province on Sunday. https://t.co/dsnCjGGlQ3