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卡達航空班機也遇亂流釀12傷 乘客：送餐時發生

卡達航空班機也遇亂流釀12傷 乘客：送餐時發生

中央社都柏林26日綜合外電報導
卡達航空。(美聯社資料照)
卡達航空。(美聯社資料照)

新加坡航空一架班機5天前遭遇奪命亂流後，愛爾蘭都柏林機場今天表示，一架從卡達首都杜哈飛往愛爾蘭的卡達航空班機途中遭遇亂流，造成12人受傷，所幸飛機已安全降落。

路透報導，都柏林機場（Dublin Airport）指出，卡達航空（Qatar Airways）的QR017航班於當地時間下午1時（美東時間上午7時）前不久安全降落。這是一架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）。

都柏林機場的聲明寫道：「這架班機飛越土耳其上空時遇到亂流，之後機上傳出6名乘客、6位機組人員（合計12人）受傷，飛機降落機場後，航警及消防救難單位等緊急救護人員隨即上前協助。」

愛爾蘭廣播電視（RTE）報導，有乘客抵達都柏林機場後透露，亂流事件發生於送餐時段，持續不到20秒。

影片來源：YouTube Mirror NOW

新加坡航空公司（Singapore Airlines）一架客機21日也在空中遭遇亂流而迫降泰國，導致1名乘客疑似心臟病發作死亡，還有數十人受傷。

新加坡航空發聲明表示，這架客機緊急降落泰國首都曼谷5天後，今天已返回新加坡。

新加坡 泰國 心臟病

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