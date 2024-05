印度遊樂場大火增至27死 罹難者多為兒童 屍體焦黑難辨認

美聯社報導,印度 西部古茶拉底省(Gujarat)一座鐵皮搭建的遊樂場25日發生大火,當地警方證實截至目前造成至少27人喪生,且多數罹難者為兒童,當局憂心還有更多兒童被困在遊樂設施,死亡人數恐怕再攀升。

印度共和報指出,遊樂場位於古茶拉底省拉吉科特市(Rajkot),由鐵皮屋臨時搭建而成;當日傍晚5時30分左右發生大火,由於時值暑假,許多家庭趁假期帶小孩前往遊樂場。

警長巴格瓦(Raju Bhargava)表示,火勢已經獲得控制,搜救工作持續進行中。

印度報業托拉斯(Press Trust of India)引述警察巴特爾(Vinayak Patel)透露,目前證實27人喪生,另有4人年齡低於12歲;而遺體被燒得焦黑也導致難以認屍。

警方已經拘捕遊樂場負責人和經理進行調查。

🚨 SHOCKING! At least 26 people, including at least 12 children, were killed in a massive fire that broke out at a game zone in Rajkot, Gujarat. pic.twitter.com/nN21BAP1WF