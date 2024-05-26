我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

俄州狠母每日餵汽水+配方奶 4歲童滿口蛀牙、糖尿病致死

印度遊樂場大火增至27死 罹難者多為兒童 屍體焦黑難辨認

編譯盧思綸／即時報導
印度西部古茶拉底省一座鐵皮搭建的遊樂場25日發生大火，當地警方證實截至目前造成至少27人喪生，且多數罹難者為兒童。(路透)
印度西部古茶拉底省一座鐵皮搭建的遊樂場25日發生大火，當地警方證實截至目前造成至少27人喪生，且多數罹難者為兒童。(路透)

美聯社報導，印度西部古茶拉底省（Gujarat）一座鐵皮搭建的遊樂場25日發生大火，當地警方證實截至目前造成至少27人喪生，且多數罹難者為兒童，當局憂心還有更多兒童被困在遊樂設施，死亡人數恐怕再攀升。

印度共和報指出，遊樂場位於古茶拉底省拉吉科特市（Rajkot），由鐵皮屋臨時搭建而成；當日傍晚5時30分左右發生大火，由於時值暑假，許多家庭趁假期帶小孩前往遊樂場。

警長巴格瓦（Raju Bhargava）表示，火勢已經獲得控制，搜救工作持續進行中。

印度報業托拉斯（Press Trust of India）引述警察巴特爾（Vinayak Patel）透露，目前證實27人喪生，另有4人年齡低於12歲；而遺體被燒得焦黑也導致難以認屍。

警方已經拘捕遊樂場負責人和經理進行調查。

印度

上一則

加拿大多倫多猶太學校遭槍擊 嫌犯駕車凌晨犯案 幸無人受傷

延伸閱讀

印度遊樂場大火 釀至少24人喪生

印度遊樂場大火 釀至少24人喪生
印度大選第6梯次投票 朝野政黨逐鹿首都德里

印度大選第6梯次投票 朝野政黨逐鹿首都德里
曼哈頓中城軌道發現屍體 地鐵4、5、6線一度暫停

曼哈頓中城軌道發現屍體 地鐵4、5、6線一度暫停
美、中、印度有異議 「最低稅負制」恐延後實施

美、中、印度有異議 「最低稅負制」恐延後實施

熱門新聞

一位日本畫師發現自己作品被小孩塗鴉，但卻決定不出手制止。（取材自X＠raisaku877）

比利時農場寫生...作品被小孩任意塗鴉 日美術生意外舉動感動網友

2024-05-16 20:10
圖為遊客在埃及吉薩金字塔景區拍照。(新華社)

古埃及人如何蓋金字塔？美國大學最新研究揭開謎團

2024-05-17 17:08
新加坡航空表示，一架從英國倫敦起飛的班機當天因為嚴重亂流，緊急迫降泰國曼谷。(截取自X)

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

2024-05-21 08:01
伊朗搜救人員仍試圖在大霧中尋找總統的直升機。(擷自YouTube@FOX)

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

2024-05-19 14:11
英國時尚雜誌「尚流」(Tatler)以凱特王妃的畫像作為封面，但卻引發「與本人不像」的爭議。(擷自Tatler官網)

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

2024-05-23 15:52
伊朗政府在總統萊希(左)及外長艾密拉多拉安的座位放置了遺照及黑布，兩人在19日的直升機事故中罹難。(路透)

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

2024-05-20 00:10

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員
電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危