印度遊樂場大火增至27死 罹難者多為兒童 屍體焦黑難辨認

印度西部古茶拉底省一座鐵皮搭建的遊樂場25日發生大火，當地警方證實截至目前造成至少27人喪生，且多數罹難者為兒童。(路透)

美聯社報導，印度 西部古茶拉底省（Gujarat）一座鐵皮搭建的遊樂場25日發生大火，當地警方證實截至目前造成至少27人喪生，且多數罹難者為兒童，當局憂心還有更多兒童被困在遊樂設施，死亡人數恐怕再攀升。

印度共和報指出，遊樂場位於古茶拉底省拉吉科特市（Rajkot），由鐵皮屋臨時搭建而成；當日傍晚5時30分左右發生大火，由於時值暑假，許多家庭趁假期帶小孩前往遊樂場。

警長巴格瓦（Raju Bhargava）表示，火勢已經獲得控制，搜救工作持續進行中。

印度報業托拉斯（Press Trust of India）引述警察巴特爾（Vinayak Patel）透露，目前證實27人喪生，另有4人年齡低於12歲；而遺體被燒得焦黑也導致難以認屍。

警方已經拘捕遊樂場負責人和經理進行調查。