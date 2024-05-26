印度遊樂場大火增至27死 罹難者多為兒童 屍體焦黑難辨認
美聯社報導，印度西部古茶拉底省（Gujarat）一座鐵皮搭建的遊樂場25日發生大火，當地警方證實截至目前造成至少27人喪生，且多數罹難者為兒童，當局憂心還有更多兒童被困在遊樂設施，死亡人數恐怕再攀升。
印度共和報指出，遊樂場位於古茶拉底省拉吉科特市（Rajkot），由鐵皮屋臨時搭建而成；當日傍晚5時30分左右發生大火，由於時值暑假，許多家庭趁假期帶小孩前往遊樂場。
警長巴格瓦（Raju Bhargava）表示，火勢已經獲得控制，搜救工作持續進行中。
印度報業托拉斯（Press Trust of India）引述警察巴特爾（Vinayak Patel）透露，目前證實27人喪生，另有4人年齡低於12歲；而遺體被燒得焦黑也導致難以認屍。
警方已經拘捕遊樂場負責人和經理進行調查。
🚨 SHOCKING! At least 26 people, including at least 12 children, were killed in a massive fire that broke out at a game zone in Rajkot, Gujarat. pic.twitter.com/nN21BAP1WF— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 26, 2024
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